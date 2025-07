La ferretería oculta cerca a Bogotá donde podrá encontrar todo tipo de herramienta y es económica

Anuncios.

Las herramientas son parte esencial de todo hogar, pues resultan necesarias para arreglos, ajustes y mucho más. Sin embargo, no siempre es económico hacerse con una buena caja, completa y que contenga todo lo necesario para estas situaciones. Aunque hay una ferretería oculta muy cerca de Bogotá que ofrece excelentes precios, una gran variedad de opciones y combos ideales para ahorrar dinero. Está ubicada en Soacha y, sin duda, vale la pena hacer el viaje para aprovechar todo lo que ofrece este lugar.

Ferrevidrios El Flaco, la ferretería oculta cerca de Bogotá con grandes precios

Al lado de Bogotá, en Soacha, hay una gran variedad de tiendas que ofrecen productos que, aunque también se consiguen en la capital, suelen tener un valor mucho más alto. Eso es precisamente lo que ocurre con Ferrevidrios El Flaco, una ferretería escondida entre las calles de este municipio y que fue recomendada por el creador de contenido Me dicen Juli. Aunque no está ubicada en una calle principal ni es fácil de ver a simple vista, eso no significa que tenga poca oferta; todo lo contrario.

Algunas de las variedades de esta ferretería.

Este punto está muy bien surtido y se pueden encontrar herramientas de muy buena calidad. Es una ferretería que incluso llega a ofrecer combos como una pulidora con un taladro inalámbrico por solo $290.000. También se consiguen taladros inalámbricos desde $140.000, un precio muy competitivo, sobre todo por su practicidad.

Pero no solo se dedican a vender herramientas como compresores de aire y demás materiales. También prestan servicios de cerrajería a domicilio, fabrican llaves para motos y realizan divisiones para baño. Un lugar con una oferta amplia que además combina productos y servicios.

Eso sí, uno de sus productos más llamativos es una caja de herramientas que incluye destornilladores, martillo, brocas, taladro y mucho más, todo por un precio que realmente vale la pena.

Sin duda alguna, en esta ferretería escondida podrá conseguir lo que necesita a un mejor precio. Además, es un emprendimiento familiar liderado por una pareja que ha sabido ganarse a sus clientes con buen servicio. Si quiere visitarlos o averiguar por algún producto, puede encontrarlos en la carrera 3 #45A-14, barrio Nuevo Colón, en Soacha.

