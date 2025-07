El negociazo del dueño de Patriotas con la venta de Jhon Arias a popular equipo de Inglaterra

Pese a no salir campeón del Mundial de Clubes, Jhon Arias, exjugador de Patriotas tuvo una actuación impecable que despertó el interés de varios equipos europeos. Las alarmas se encendieron en Brasil cuando se supo del fuerte interés del Wolverhampton por fichar a la promesa de la selección Colombia. Entre rumores y especulaciones, se ha podido saber que la oferta que habría convencido al Fluminense para dejar ir a su joya sería de unos €20 millones.

Sin embargo, esta cifra no solo llenaría las arcas del histórico club brasileño. Patriotas Boyacá, equipo que actualmente posee el 50 % de los derechos deportivos del jugador colombiano, también saldría beneficiado. Esta jugada fue producto de una estrategia del presidente y propietario del club, César Guzmán, quien ha sido reconocido por sus firmes posturas contra la Dimayor y su lucha por eliminar el sistema de promedios en el descenso del FPC.

Aunque no muchos lo conocen, Guzmán es abogado y dirigente deportivo con más de 30 años de experiencia, aunque no reside en Colombia. Desde que Patriotas descendió en 2023, ha mantenido una fuerte confrontación con la Dimayor, incluso siendo responsable de la salida de un exgerente deportivo del ente. Además, ha liderado una campaña intensa para acabar con el polémico sistema de descenso por promedio.

|Le puede interesar Bavaria se adelantó y empezó a mover sus containers de cerveza por el río Magdalena

Fue precisamente esa visión de largo plazo la que lo llevó a negociar con Fluminense el traspaso de Arias, quedándose con el 50 % de los derechos del jugador. Aunque aún no se ha concretado la venta, se dice que el club inglés ya ofreció €20 millones, cifra que podría subir dependiendo de cómo avance la negociación por el quibdoseño.

Algunas fuentes cercanas aseguran que Patriotas, liderado por Guzmán, estaría dispuesto a ceder parte del porcentaje para facilitar la operación. Incluso, periodistas internacionales como Fabrizio Romano afirman que Arias ya habría dado el “sí”, y que su sueldo en Inglaterra podría rondar €1.5 millones anuales o más.

🚨🐺 Wolves agree deal to sign Jhon Arias from Fluminense, here we go!



Package agreed for fee close to €20m as @JPercyTelegraph reports and the player has already accepted to join #WWFC with travel being sorted.



New winger, coming soon. 🧡🇨🇴 pic.twitter.com/mkdfPPjHpU