La tienda de ropa de segunda en Bogotá que se volvió el palacio de las prendas baratas y originales

En Chapinero, El baulito de Mr. Been ofrece ropa usada en perfecto estado, casi nueva a precios bajos y además prometen descuentos pagando en efectivo

Anuncios.

En Chapinero, un barrio donde las calles están repletas de tiendas de ropa usada y se respira ese aire de búsqueda y hallazgo, hay un pequeño local que se ha ganado un lugar especial entre quienes prefieren darles una segunda vida a las prendas: El baulito de Mr. Been. Con dos sedes —una en la Avenida Caracas con 65ª y otra a pocas cuadras, en la Calle 66 con Carrera 13— este negocio no solo forma parte del llamado del barrio donde más venden ropa usada de Bogotá, sino que brilla por su propuesta: ropa de marca, 100% original y sobre todo, a precios que resultan casi increíbles.

Anuncios.

Lea también: Zara, la famosa tienda española, lanza una plataforma de ropa de segunda. Así la puede comprar

Allí, jóvenes y curiosos se pierden entre percheros llenos de blusas de Zara a apenas 8 mil pesos, busos polares North Face, Columbia o Patagonia por menos de 40 mil, y más tesoros que parecen nuevos a pesar de ser de segunda mano. Todo está en perfecto estado, cuidadosamente seleccionado, y para quienes pagan en efectivo, además, hay un 10% de descuento adicional.

Anuncios.

El ambiente en El baulito de Mr. Been no es el de una simple tienda de segunda: es un refugio para quienes saben que la ropa tiene más de una vida y que la moda también puede ser accesible, responsable y divertida. La oferta es amplia y variada, con prendas que no solo son asequibles sino también originales, lo que lo distingue claramente de las demás tiendas del sector.

Anuncios..

En un tiempo en el que las nuevas generaciones apuestan por el consumo consciente y los armarios sostenibles, lugares como este se convierten en aliados. Porque entre sus perchas no solo se encuentran gangas, sino también la sensación de que cada prenda tiene una historia que merece seguir siendo contada.