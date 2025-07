¿Dónde está el pueblo más pequeño de Cundinamarca?

Anuncios.

En medio del altiplano cundiboyacense, entre colinas y cultivos, se levanta Gachancipá, el municipio más pequeño de Cundinamarca. Apenas 43 kilómetros cuadrados le bastan para concentrar una historia que se respira en sus calles y un carácter que no cabe en los mapas.

A solo unos 40 minutos de Bogotá, el pueblo recibe a los viajeros con un silencio amable, el murmullo del viento entre las flores y una plaza donde el tiempo parece transcurrir más despacio. Alrededor de ese centro, las fachadas blancas conservan algo de la memoria de los abuelos, mientras nuevas tiendas y panaderías comienzan a darle un pulso moderno.



Su nombre, heredado del muisca, significa “cerámica del zipa”, fue la región donde el Zipa realizaba actividades relacionadas con la alfarería o donde supuestamente se curó de sus heridas. Y tal vez no es difícil imaginarlo allí, mirando las montañas que lo rodean y andando los antiguos caminos indígenas celebrando allí rituales mucho antes de que llegaran los conquistadores. Hoy, esas montañas siguen siendo testigos de la vida cotidiana: hombres en bicicleta al amanecer, mujeres que cargan canastos de flores, niños corriendo detrás de un balón.



Gachancipá ha aprendido a vivir entre dos mundos. Por un lado, mantiene su vocación campesina: los cultivos de flores dominan el paisaje y llenan de colores las veredas; también hay hortalizas y algunas fincas de ganado lechero que sobreviven gracias a la terquedad de quienes se niegan a abandonar las tradiciones. Por otro, el desarrollo avanza: pequeñas industrias y urbanizaciones han llegado en los últimos años, trayendo empleo y transformando las rutinas.



Algunos domingos, la plaza se llena de puestos de mercado donde se venden arepas recién hechas, quesos frescos y ramos de rosas tan perfectas que parecen irreales. Y cuando cae la tarde, el aroma a leña y pan se mezcla con la neblina que baja de las montañas, cubriendo las calles con una calma difícil de encontrar cerca de la capital.



Gachancipá es pequeño, sí, pero quienes lo conocen saben que eso no importa. Tiene la calidez de su gente, la belleza de sus montañas y la fuerza de sus tradiciones para recordarle a cualquiera que el tamaño no mide lo que de verdad importa. Y aunque muchos apenas lo ven como un punto en el mapa, para quienes viven allí —y para quienes se detienen a mirarlo con atención— es un lugar inmenso.