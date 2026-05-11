- El exfiscal que le ganó la batalla a la Fiscalía y sacó a Sandra Ortiz de la cárcel

Mauricio Camacho, abogado de la exfuncionaria acusada en el caso Ungrd, llevó el proceso a vencimiento de términos y la puso en libertad temporal

Tras permanecer encerrada por más de un año, Sandra Ortiz acabó de recuperar su libertad. La exfuncionaria fue detenida el pasado 18 de diciembre de 2024, acusada de ser la intermediaria en el pago de sobornos a congresistas para direccionar contratos. Según las acusaciones, Ortiz fue el puente entre el Gobierno y el Congreso para gestionar las supuestas coimas. No obstante, la procesada ha insistido en su inocencia.

Su abogado, Mauricio Camacho Fernández, alega que la exfuncionaria ha enfrentado presiones por parte de la Fiscalía. Para el jurista existió un problema en la acusación: según él, los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron intervinientes en el caso. Sin embargo, la defensa no solo se basa en ese punto. Otro argumento es un supuesto “constreñimiento” por parte de los acusadores.

El jurista Mauricio Camacho es egresado de la Universidad Libre y conoce bien el sistema judicial. Su experiencia proviene de haber trabajado durante años en la Fiscalía, entidad a la que llegó en 1994 y de donde salió en 2006. En otros términos, Camacho aterrizó en el año en que Alfonso Valdivieso Sarmiento y Gustavo de Greiff Restrepo ejercieron el cargo, este último hasta mediados de 1994. Salió de la Fiscalía cuando estaba al frente Mario Germán Iguarán.

Tras abandonar la Fiscalía, Camacho fundó su propio bufete de abogados. El grupo es conocido como Camacho & Asociados y su rol fue el de socio fundador. Desde el año 2006 está al frente del grupo de juristas, donde asume casos de derecho penal y disciplinario. Entre los casos relevantes del grupo y del abogado Camacho aparecen los de la Ungrd.

Sandra Ortiz, por su parte, se desempeñó como consejera presidencial para las Regiones, respaldada por su trayectoria dentro del Partido Alianza Verde. Gracias a su militancia con los Verdes alcanzó a ser representante a la Cámara y senadora. Por el escándalo de la Ungrd, Ortiz debió renunciar a su cargo. En su defensa, además de Camacho, también estuvo el abogado Oswaldo Medina Posada.

El experimentado jurista Oswaldo Medina Posada, quien tiene más de 17 años a cuestas en litigios y representación jurídica ante diversas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, insistió en la inocencia de Ortiz, aunque no continuó en el proceso. En cinco ocasiones intentaron lograr la libertad de la exconsejera para las Regiones.

De momento, el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó liberar a Ortiz con base en el vencimiento de términos.

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