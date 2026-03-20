Con una millonaria inversión, el departamento de Bolívar formará a sus deportistas de cara a los Juegos Nacionales 2027

La Gobernación de Bolívar busca apoyar a más de 187 deportistas de alto rendimiento pensando en las justas deportivas del próximo año

Un total de 187 atletas de alto rendimiento en Bolívar recibirán apoyo económico durante 2026 como parte de una estrategia institucional que busca fortalecer su preparación y presencia en competencias. La Gobernación de Bolívar destinó $2.695.149.000 para financiar este programa a lo largo de 10 meses.

El anuncio fue realizado por el gobernador Yamil Arana Padauí en articulación con el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (IDERBOL), entidad encargada de coordinar la ejecución del programa.

¿Qué deportistas se benefician con esta ayuda de la Gobernación?

De acuerdo con la información oficial, los recursos serán entregados de manera periódica durante diez meses, con el objetivo de cubrir necesidades relacionadas con la preparación deportiva, participación en competencias y proyección de los atletas en escenarios nacionales e internacionales.

El programa está dirigido a deportistas de alto rendimiento que representan al departamento en distintas disciplinas. La inversión busca garantizar condiciones económicas que les permitan sostener sus procesos de entrenamiento y competencia durante el año.

La asignación de los $2.695 millones hace parte de la estrategia denominada “Bolívar Mejor”, orientada al fortalecimiento del sector deportivo en el departamento.

Durante el anuncio, el gobernador explicó que el respaldo institucional se concibe como un mecanismo para acompañar a los atletas en su desarrollo competitivo. Los recursos están diseñados para contribuir directamente a los procesos deportivos individuales y colectivos.

El apoyo económico no solo cubrirá a deportistas consolidados en el alto rendimiento. También contempla el fortalecimiento de procesos formativos que permitan ampliar la base de atletas en el departamento.

En pocas palabras, la iniciativa busca impactar tanto el presente competitivo como la proyección futura del deporte bolivarense.

En Bolívar piensan en los Juegos Nacionales de 2027

En paralelo a la entrega de estos recursos, IDERBOL adelanta reuniones con las distintas ligas deportivas del departamento. El objetivo es coordinar la participación de las delegaciones en los procesos clasificatorios hacia los Juegos Nacionales de 2027.

Estas competencias se desarrollarán en el departamento de Córdoba y representan uno de los principales eventos del calendario deportivo nacional y uno de los más importantes en la agenda deportiva del Bolívar.

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