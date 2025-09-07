- Avianca pondrá a volar famosa hamburguesería bogotana que viajará hasta Europa

Los pasajeros de Insignia by Avianca disfrutarán, desde septiembre, del sabor de Home Burgers en rutas hacia España, Francia y Reino Unido.

Avianca sigue apostando por llevar su experiencia de vuelo a otro nivel. En esta ocasión, los pasajeros de Insignia by Avianca que viajen a Europa podrán disfrutar, desde septiembre, de una propuesta gastronómica 100% colombiana: Home Burgers & Shake. La reconocida cadena de hamburguesas se unió en alianza con la aerolínea para llevar sus sabores a rutas que conectan con España, Francia y Reino Unido, un paso importante que proyecta a esta marca nacional en escenarios internacionales.

El reto no es menor: mantener los alimentos frescos y con la calidad que caracteriza a la cadena. Sin embargo, este es un terreno en el que Home Burgers tiene experiencia. Desde su nacimiento en 2015, la marca ha demostrado que sabe reinventar la forma de comer hamburguesas.

De un pequeño local en Bogotá a conquistar los cielos

La historia de Home Burgers comenzó en Bogotá, en un pequeño local ubicado en la carrera 9 con calle 81. Sus fundadores —Camilo Peláez, Pablo Vélez, Rodrigo Arias y Álvaro Arias— eran cuatro jóvenes que decidieron emprender con una propuesta distinta: hamburguesas simples, sin la saturación de ingredientes que suele caracterizar a muchas cadenas.

Fundadores de Home Burger.

La fórmula fue un éxito inmediato. En apenas cuatro meses de funcionamiento ya se habían convertido en un fenómeno en la ciudad. Su menú, reducido pero contundente, logró posicionarlos frente a gigantes como McDonald’s, Presto y otras marcas con años en el mercado. Para 2021, la cadena vendía cerca de tres millones de hamburguesas al año, una cifra que seguía creciendo con paso firme.

Al cierre de 2023, y según cifras de Gig Latam, Home Burgers alcanzó una participación de 7,10% en ventas dentro del mercado de hamburguesas en el país. Una cuota que no solo refleja la solidez de la marca, sino también su potencial para expandirse.

El plan de crecimiento continúa en 2025, y la alianza con Avianca es una de sus cartas más fuertes. El acuerdo se consolidó gracias al trabajo conjunto entre Katherin Stradaioli, vicepresidente de Customer Delivery de la aerolínea, y los fundadores de Home Burgers. Una colaboración que no solo le da visibilidad a la marca, sino que también reafirma el compromiso de Avianca por integrar sabores locales en su oferta internacional.

La propuesta gastronómica de Insignia by Avianca

La apuesta culinaria de Avianca no se limita a las hamburguesas. En la creación de sus menús participan algunos de los chefs más reconocidos de Colombia, lo que convierte cada vuelo en una experiencia gastronómica de primer nivel.

Entre ellos está Álvaro Clavijo, chef de El Chato en Bogotá, uno de los restaurantes más prestigiosos del país y con reconocimiento internacional. A él se suma Manuel Mendoza, el chef detrás de Manuel Cocina en Barranquilla, conocido por rescatar la tradición costeña con un estilo contemporáneo.

La combinación de estas propuestas con la incorporación de Home Burgers refuerza la idea de Avianca de ofrecer menús versátiles, modernos y auténticamente colombianos.

