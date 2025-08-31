- Un experimentado diseñador español está detrás de los nuevos uniformes que estrenará Avianca

La aerolínea colombiana presentó sus nuevos uniformes creados junto al diseñador español y estarán listos para estrenar en diciembre

Con uniformes totalmente renovados, diseñados para más de 10.000 colaboradores, Avianca dio un nuevo paso en su proceso de transformación. Para lograrlo, la aerolínea colombiana fichó al reconocido diseñador español Juanjo Oliva, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la moda. A su lado trabajó Robert Duke, tripulante de cabina de la compañía que ganó el concurso interno Laboratorio de diseño, convirtiéndose en parte esencial del proyecto.

El fichaje de Oliva no fue casualidad. Avianca buscaba un creativo capaz de diseñar prendas elegantes, cómodas y adaptadas a las distintas áreas de la compañía. Madrileño de nacimiento, se formó en la Escuela de Diseño y Moda de Madrid y más tarde en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, donde fortaleció su visión internacional.

De regreso en España, Oliva trabajó junto a Isabel Berz, directora de la Escuela de Moda del IED en Madrid, y se abrió camino en reconocidas firmas como Zara, Helena Rohner y Antonio Pernas. En 2001 fundó su propia empresa, Egotherapy SL, propietaria de la marca Maison Oliva. Su talento lo llevó a desfilar en escenarios de prestigio como la Fashion Week Madrid, la Pasarela Gaudí Novias y el New York Fashion Week, además de colaboraciones con El Corte Inglés en 2012 y 2021. Una trayectoria que lo convirtió en el candidato ideal para acompañar la renovación de imagen de Avianca.

Todos los detalles de los nuevos uniformes de avianca

En total, se confeccionaron más de 282 mil prendas, de las cuales el 94% fueron elaboradas en Colombia, fortaleciendo la industria nacional. Estos nuevos uniformes vestirán a pilotos, tripulantes, personal de aeropuertos, mantenimiento, operadores terrestres y Avianca Cargo.

El diseño incorpora una cinta azul y roja, en línea con la renovación visual que la compañía emprendió en 2023. También trae novedades como chalecos para aeropuertos, sobrefaldas para tripulantes, cinturones, fajines y pañoletas, además de calzado variado: mocasines, tacones, tenis y las tradicionales botas de mantenimiento.

Conscientes del impacto ambiental, desde la aerolínea aseguraron que los uniformes antiguos tendrán un segundo uso en proyectos de recirculación textil, lo que permitirá darles una nueva vida y reducir la huella de desecho.

Con esta apuesta, Avianca no solo viste a su equipo con una imagen fresca y moderna, sino que reafirma su compromiso con la comodidad, la sostenibilidad y la proyección de marca en su proceso de transformación.

