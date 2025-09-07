Jorge Celedón se estrena con negocio de café y estos son sus precios

Tras una exitosa carrera musical, el guajiro decidió iniciar su camino como emprendedor con un producto que combina sabor, música y más

La niñez de Jorge Celedón no solo estuvo marcada por la música, sino también por el café. El guajiro nació en Villanueva, La Guajira, y creció en el barrio El Cafetal, muy cerca de la Serranía del Perijá, una tierra que produce uno de los mejores cafés de Colombia. Desde entonces, el tinto se convirtió en parte esencial de su vida. Hoy no le puede faltar una taza en la mañana o un café en el almuerzo, incluso por encima de un postre. Esa bebida también terminó por colarse en su obra musical, mencionada en varias de sus canciones.

Con el paso de los años, esa relación se transformó en negocio. Para celebrar 25 años de carrera artística, Jorge Celedón lanzó ¡Ay ombe! Coffee by Jorge Celedón, una marca de café premium que llega al mercado con granos seleccionados de Caldas y Huila. El propio artista ha adelantado que pronto sumará una línea especial proveniente de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada, regiones cafeteras con las que tiene un vínculo sentimental y cultural.

Claro que para llegar a este punto, Celedón tuvo que recorrer un largo camino. Su carrera musical comenzó a los 7 años, cuando ya mostraba un talento precoz que lo llevó a grabar en la década de los 90 con el Binomio de Oro. A comienzos de los 2000 decidió lanzarse como solista, consolidando una trayectoria que lo llevó a ganar cinco premios Grammy Latinos: en 2007, 2014, 2015, 2017 y 2020. Pero más allá de los escenarios, hoy busca diversificar su vida como empresario y, al mismo tiempo, generar impacto social.

Su marca de café no solo busca conquistar paladares, también tiene un propósito educativo. En alianza con la Fundación Barco, dirigida por el economista Alfonso Otoya Mejía, impulsan el programa ESCALA, que busca reducir la deserción escolar en comunidades vulnerables. La iniciativa es clara: por cada libra de café vendida se destinarán recursos para fortalecer procesos educativos y acompañar a familias que lo necesitan.

Las líneas especiales del café de Jorge Celedón

El artista vallenato lanzó su marca con cinco variedades, cada una inspirada en sus canciones más emblemáticas. La Invitación es un café elegante y suave, con notas de chocolate y vainilla, que se vende por $28.500. Esta Vida, más dulce, ofrece fragancias a caramelo, miel, almendras y chocolate, con un precio de $39.500.

Para quienes prefieren un café más fuerte, está Cuatro Rosas, de aroma intenso y con notas de manzana, por $54.500. También se encuentra Parranda en el Cafetal, una mezcla intensa con matices de cardamomo, orégano, citronela y acidez marcada, que cuesta $62.500. Finalmente, la línea más exclusiva es Sin Perdón, un café con notas de ron y mandarina que se ofrece por $63.500.

De esta forma, Jorge Celedón une sus dos pasiones: la música y el café. Un producto que, más allá de ser un homenaje a su infancia en El Cafetal, busca dejar huella tanto en el mercado como en la vida de cientos de jóvenes que podrán acceder a mejores oportunidades educativas gracias a esta iniciativa.

