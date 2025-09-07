El centro comercial tipo outlet en Bogotá poco conocido, tiene múltiples marcas y descuentos

El 2025 ha pasado realmente rápido y ya estamos en el noveno mes del año. Con septiembre llegan las celebraciones de amor y amistad, y muchos ya están pensando en adelantar también las compras de Navidad. Sin embargo, la realidad económica no da tregua: los precios de ropa, accesorios y hasta de artículos básicos han aumentado, haciendo que la idea de regalar se convierta en un verdadero desafío para el bolsillo. Pero no todo está perdido. En Bogotá existe un centro comercial que, aunque no es tan conocido como otros gigantes de la ciudad, ha empezado a sonar como una opción más amigable con las finanzas de los consumidores. Se trata de El Edén, un centro comercial con formato tipo outlet que busca ser un alivio en medio de la inflación.

Este es el centro comercial tipo outlet que quiere ser el aliado del bolsillo bogotano

Muchos bogotanos han escuchado hablar de Multiplaza, un sofisticado y enorme centro comercial ubicado sobre la Avenida Boyacá, que se ha consolidado como uno de los referentes del occidente de la capital. Sin embargo, no es el único protagonista de la zona. Muy cerca de allí se levanta El Edén, un mall que combina entretenimiento, gastronomía y, sobre todo, una propuesta distinta para quienes buscan comprar más barato sin renunciar a las marcas reconocidas.

Aunque su zona de aventura y entretenimiento es uno de los atractivos más comentados —con espacios para el ocio familiar y experiencias que van más allá de las compras—, lo que verdaderamente caracteriza a El Edén es su esencia de centro comercial tipo outlet. Esto significa que, a diferencia de otros, gran parte de sus tiendas están dedicadas a ofrecer descuentos permanentes en prendas y productos de temporada pasada o de colecciones específicas.

Allí se pueden encontrar marcas de renombre como Agua Bendita, American Eagle, Rifle, Pilatos, Tennis, Totto, entre muchas otras. Cada una maneja sus propios descuentos, pero en general se pueden conseguir rebajas que arrancan desde el 40% y en algunos casos superan ese porcentaje. La promesa de El Edén es clara: ampliar su oferta de marcas para convertirse en un verdadero destino de compras para quienes buscan calidad, pero a precios más bajos que los del mercado tradicional.

¿Vale la pena visitar El Edén?

Más allá de los descuentos, el centro comercial ha intentado posicionarse como un lugar integral. Además de las compras, cuenta con una amplia zona de comidas y espacios que invitan a pasar el día en familia o incluso hacer planes de ocio. Su ubicación también es estratégica: está sobre la Avenida Boyacá con calle 12, lo que lo convierte en un punto accesible para quienes se mueven por el occidente y sur de la capital.

Claro, como ocurre en todos los outlets, la recomendación es siempre la misma: revisar y comparar precios. Si bien hay marcas que ofrecen rebajas importantes, otras pueden no diferenciarse mucho de lo que se consigue en tiendas tradicionales. Sin embargo, para quienes están preparando regalos o buscan renovar su guardarropa sin gastar demasiado, la visita puede resultar más que provechosa.

En definitiva, El Edén se está abriendo camino como una alternativa distinta frente a los centros comerciales tradicionales de Bogotá. Una opción que combina entretenimiento, gastronomía y compras, pero con la ventaja de un modelo outlet que lo convierte en un verdadero aliado del bolsillo en tiempos en los que cada peso cuenta.

