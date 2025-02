La famosa actriz que por poco rechaza su papel protagónico en 'Nuevo rico, nuevo pobre'

.Publicidad.

Caracol Televisión está por estrenar su remake de la popular novela Nuevo rico, nuevo pobre. Esta novela, es uno de los proyectos más ambiciosos del canal, por lo menos en lo que va de este 2025. Además de traer de vuelta esta icónica producción, han contratado un elenco repleto de estrellas y de mucho talento. Uno de ellos es Lina Tejeiro, quien tendrá un rol fundamental en este remake. De hecho, este será el primer protagónico de la actriz, que recientemente fue presentadora de un reality. Aunque, hace poco reveló que por poco y se queda por fuera del proyecto y esta fue la razón.

La razón por la que Lina Tejeiro casi se queda por fuera de Nuevo rico, nuevo pobre

Lina Tejeiro es una figura muy popular en el país, gracias a sus actuaciones, apareciendo en TV y sus redes sociales. Aunque, la actuación es la gran pasión de la mujer y ha buscado la manera de demostrarlo en sus diferentes papeles. Claro que ahora la cosa es diferente, ahora la actriz buscará conquistar al público colombiano con su primer protagónico. La mujer le reveló esto a la revista Vea y parece que por decisión propia, estuvo a punto de decirle que no a la oferta de realizar el casting para esta novela. Todo arranca con una llamada por parte de su manager, quien le comentó que quería ver un casting suyo para la novela.

Poster de Nuevo rico, nuevo pobre.

Sin embargo, la mujer pensó que no estaba lista para este reto. Además, se sentía muy cansada, seguramente por otras labores que la habían tenido algo ocupada. Finalmente decidió decirle a su manager que no quería hacer el casting pues quería un respiro. Sin embargo, pudo reaccionar rápido, gracias a su consciencia. Era una oportunidad única, ser parte del elenco de Nuevo rico, nuevo pobre. Además, sería su primer protagónico. Decidió hacer el casting y todo salió muy bien, ¡cómo no!, si ahora es una de las actrices más importantes de este remake.

Menos mal la actriz alcanzó a revertir su decisión, pues de lo contrario, no la veríamos dándole vida a su nuevo papel. Pudo más su deseo por brillar como actriz, que el cansancio que tenía en aquel momento. Ahora, solo basta ver el trabajo realizado por la querida Lina Tejeiro. Y es que, su protagónico ha causado mucha emoción entre los varios millones de seguidores que tiene.

