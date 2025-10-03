Kimberly Reyes se hizo famosa por telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y Diomedes el Cacique de la Junta, al parecer es la nueva pareja del reguetonero

En cuerpo de seguridad obstruye la visibilidad de la pareja que está a puertas de salir del lugar. Los guardaespaldas hacen todo lo posible para que, con sus cuerpos, se oculte que Kimberly Loaiza está acompañada del cantante barranquillero Béele. Sin embargo, uno de los presentes logra ser más rápido y capta el momento en que la actriz, con su largo cabello rubio, pasa frente a la cámara, seguida muy de cerca por el cantante.

El video confirma lo que desde hace meses se rumorea en redes sociales: la protagonista de El Joe, la leyenda es la nueva pareja de Béele. Esta revelación se suma a las recientes polémicas del artista, quien hace unos días fue tema de conversación en varios medios por la filtración de un video sexual con su ex pareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, quien ha insinuado que fue él mismo quien divulgó el contenido explícito.

A pesar de las especulaciones, ambos continúan un proceso legal para proteger su privacidad. Por su parte, Béele sigue enfocado en su gira internacional con Borondo, su más reciente álbum, el cual agotó seis fechas en el Movistar Arena, alcanzando un total de 84.000 asistentes que vibrarán con su show al ritmo del afro beat.

La carrera de Kimberly Reyes

Nacida en la Arenosa, Kimberly Reyes Hernández se ha consolidado como una de las actrices más exitosas en la transición hacia lo digital. Su última aparición en televisión fue en 2022, cuando participó en el reality Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia, de la cadena HBO Max.

Durante años fue uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica, participando en producciones como El día de la suerte, Entre panas, La tusa, Loquito por ti y Sin senos sí hay paraíso.

Actualmente, a sus 37 años, se dedica a la creación de contenido y colaboraciones comerciales. Ha trabajado con marcas como Pantene, Ave María, Oral-B, Chevrolet y Coca-Cola.

