La fábrica de tacos en Bogotá para conocer los sabores mexicanos por menos de $20 mil

Se caracteriza por estar muy bien ubicada en el Park Way y ofrecer precios bastante asequibles que rondan los $16 mil por persona

.Publicidad.

La comida mexicana se ha tomado la capital, ya existen cientos de restaurantes de este tipo por lo que a muchos ya no les causa sensación alguna. No obstante, eso no le quita lo rica que es esa gastronomía y la diversidad de sabores que puede llegar a ofrecer. Aunque existen lugares que se siguen innovando al respecto, como una fábrica de tacos en Bogotá donde se puede comer, beber y hasta jugar a precios bajos.

La creadora de contenido ‘alejandraahorra’, fue hasta el lugar, probó sus comidas y conoció la amplia lista de descuentos que se hacen cada semana. Ella lo define como una fábrica de tacos y es un restaurante bastante interesante con un concepto juvenil para ‘parchar’.

..Publicidad..

Fábrica de tacos en Bogotá para comer rico

El lugar se llama Takito y está ubicado en la Cra 24 #39-22, Parkway, es un taquería y ‘parchadero’ donde se caracterizan porque cada persona puede tomar y comer por menos de $20.000. Venden margaritas todos los días y en cualquier horario por un costo de $14.900, además, tiene juegos de mesa y bolirana completamente gratis para sus comensales.

...Publicidad...

Pero lo que más los caracteriza son sus promociones, de jueves a sábado puede pedir su ‘comno chido’ para tres, donde vienen nueve tacos y tres margaritas por $49.000, así que cada persona paga menos de $16.700. Mientras que los martes si compra dos tacos el tercero le sale completamente gratis. También encuentra totopos, esquites y quesadillas por $12.900. Una propuesta con las tres b, bueno, bonito y barato.

....Publicidad....

| Ver también: Este es el típico plato cartagenero que los médicos recomiendan por sus nutrientes; es fácil de preparar