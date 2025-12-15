Las malas jugadas del presidente del Pereira que lo tienen en la mira de la Super Sociedades

La esperanza de los hinchas del Pereira de ver a su equipo en la final de la liga colombiana y libre de problemas parece no llegar, lejos quedó la celebración de la estrella del 2022 y su pasó por la Libertadores. En un panorama parece no ser buen negocio, el ultimo interesado, Group Empresarios Full, no formalizó la adquisición, un mal ambiente laboral, donde los jugadores se quejan con frecuencia de la falta de pago en 2025 no ayuda, y para rematar la Supersociedades acabó de multar al presidente y representante legal del club deportivo, Álvaro de Jesús López.

López está relacionado con el equipo desde 2010; no obstante, en ese momento no tenía el cargo de presidente, en ese momento como ahora el plantel sufría por sus finanzas. El dinero de López sirvió para poder solventar la crisis y darle un control minoritario en las acciones del Deportivo Pereira. Con los años, alcanzó el puesto de Presidente, aunque más de uno señaló con preocupación su pasado judicial por haber pagado cárcel en España; sin embargo, cuando ganaron la estrella no se le recordó el tema.

Durante su mandato, el Pereira debió solventar varios inconvenientes. Uno recurrente fue incumplimiento al salario de los futbolistas, el segundo punto fue la transición del equipo a sociedad anónima, el tercero consistió en la búsqueda de un comprador serio para el Pereira, el cuarto la entrada a un proceso de reorganización mediante la ley de quiebras, y el último es por una sanción por $ 100 millones por parte de la Supersociedades.

Álvaro de Jesús López recibió esta millonaria sanción por incumplir la orden de no votar en decisiones relacionadas por su propia gestión y desobedecer la instrucción de no colocar en los libros de contabilidad unos $9.573.247.868 de pesos por los derechos deportivos de 13 jugadores, que ni siquiera pertenecían al club. La sanción en primera instancia puede ser apelada, si el Presidente considera arbitraria la decisión.

