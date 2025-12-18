El joven empresario que sería el nuevo novio de Sofía Vergara que es 14 años menor

Sofía Vergara vuelve al centro de atención por su vida sentimental tras ser vinculada con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense.

diciembre 18, 2025
El joven empresario que sería el nuevo novio de Sofía Vergara que es 14 años menor

Sofía Vergara vuelve a ser noticia por motivos ajenos a la pantalla. La actriz colombiana, una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood, estaría iniciando una nueva etapa en su vida sentimental tras ser relacionada con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense 14 años menor que ella.

Las imágenes difundidas en redes sociales reactivaron las versiones sobre un nuevo romance, luego de varios meses en los que Vergara mantuvo un bajo perfil tras su divorcio del actor Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman a comienzos de 2025. Aunque la actriz no ha hecho declaraciones oficiales, las apariciones públicas y la cercanía evidenciada en fotografías han sido interpretadas como una señal clara de que la relación avanza.

Sofía Vergara, de 53 años, y Chabbott, de 39, han sido vistos juntos en distintos escenarios internacionales. Entre ellos se destacan eventos exclusivos en Europa y su presencia en el Festival de Cannes, donde coincidieron en reuniones privadas y actividades sociales. La constancia de estos encuentros en el tiempo ha fortalecido las especulaciones sobre un vínculo que habría comenzado meses atrás, lejos de los reflectores mediáticos.

¿Quién es Douglas Chabbott y qué hace?

Douglas Chabbott es conocido en círculos empresariales vinculados a la moda, el entretenimiento y el lujo. Su nombre aparece asociado a eventos de alto perfil y a relaciones con celebridades internacionales como Naomi Campbell, J Balvin y Ricky Martin.

Su perfil discreto pero bien conectado contrasta con la exposición permanente de Vergara, una combinación que ha llamado la atención de seguidores y medios especializados.

Así, el 2025 ha marcado un periodo de cambios personales para la actriz barranquillera. Tras su separación de Saliman, fue relacionada con otras figuras públicas, incluido el piloto Lewis Hamilton, aunque esas versiones nunca fueron confirmadas.

En contraste, las apariciones junto a Chabbott han sido reiteradas y documentadas, lo que ha llevado a que esta relación cobre mayor fuerza en redes sociales.

