Creció vendiendo panelas y empanadas, llegó solo a Cali a los 12 años y terminó moviendo los hilos del equipo más querido del Valle

Pese a su férrea lucha este semestre, el América de Cali no logrará llegar a una nueva final del FPC. Aunque ya es casi una costumbre ver a ‘los escarlatas’ meterse en los cuadrangulares y pelear por una nueva estrella, no es cuestión de azar. Detrás de ese impulso hay un hombre de raíces paisas, nacido en Manizales, pero tan caleño como cualquiera que haya crecido en la Sultana del Valle. Se trata de Tulio Gómez, el empresario que empezó desde abajo y que, entre tropiezos, disciplina y ganas, terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano.

Pero no siempre fue un hombre bendecido. De hecho, enfrentó los golpes más duros desde niño, siendo parte de una familia de escasos recursos. Nació en Manizales, donde tuvo su primer trabajo a los 10 años. Su papá tenía un puesto en un supermercado, vendía panelas en la mañana y en las noches su mamá sacaba empanadas que él ofrecía por 20 centavos. La necesidad apretó y, buscando nuevas oportunidades, empacó su maleta con apenas 12 años y arrancó hacia Cali.

Llegó al barrio Obrero y empezó a trabajar sirviendo gaseosa y cerveza en la tienda de un tío. La plata que ganaba lo motivó a quedarse, y su mamá no vio con malos ojos que permaneciera allí. Era bueno con los números, habilidad que le sumó puntos con su tío. Pero ese sería apenas uno de tantos oficios: pasó por la venta de frutas, luego por un granero y más tarde, como suele ocurrir en la vida de quienes crecen a pulso, uno de esos trabajos se acabó de la noche a la mañana.

De empleado a tendero junto a su cuñado, el gran salto de Tulio Gómez

Junto a su cuñado, Raúl Giraldo (hoy dueño de Independiente Medellín), compraron con ahorros y varios créditos un pequeño mercado en Siloé en 1992. Al inicio no fue sencillo: los intermediarios, la ubicación, los constantes robos de mercancía… todo apuntaba a llevarlos a la quiebra. Hasta que un día entendieron que la clave estaba en eliminar intermediarios y comprarle directamente al productor.

Su pequeño local, llamado Super Inter, empezó a crecer. Llegaron nuevos territorios, su propia cosecha, su propio ganado para surtir sus puntos de venta. Aunque el negocio iba viento en popa, Tulio y su esposa se arriesgaron a montar una tienda de ropa en Bogotá, un movimiento que terminó siendo un fiasco y que les costó una fortuna.

Con los años, aquel mercado nacido en Cali ya tenía más de 30 tiendas, más de 2.500 empleados directos y unos 2.000 indirectos. Super Inter empezaba a generar cifras enormes y a hacerle sombra a las grandes superficies del país. En 2014, un gigante tocó la puerta: el Grupo Éxito quería quedarse con la cadena que había nacido en Siloé.

El trato se cerró. Y ninguno de los socios perdió el tiempo: Raúl fue detrás del Independiente Medellín y Tulio, queriendo devolverle algo a Cali, empezó a comprar acciones del América.

El hombre que no se rindió y puso a volar al América de Cali

En ese entonces, el América vivía su peor crisis. Habían descendido en 2011 y no lograban levantarse. En 2015, Tulio y otros empresarios compraron parte de las acciones para intentar sacarlo del hueco financiero. Pero en 2016 decidió comprar las participaciones de los demás socios, cansado de la falta de decisiones que dieran un rumbo claro.

Con el 92% de las acciones, era momento de relanzar al equipo. Raúl, su cuñado, fue clave: le envió jugadores. Tulio fichó a un técnico fuerte, con carácter, capaz de sacarlos de la B: Hernán Torres. El movimiento funcionó y en 2016 lograron el ascenso. Ahora el reto era volver a hacer del América un equipo competitivo.

Tulio estuvo ahí en el título de 2019, año en el que cambiaron el escudo y sacaron al famoso diablo por recomendación de un padre polaco. Ya era una leyenda para la hinchada, aunque ser dueño de un equipo hoy puede ser más un calvario que un negocio.

Aun así, Tulio aplicó lo aprendido como tendero y le funcionó. Su popularidad lo llevó incluso a lanzarse a la Gobernación del Valle en 2023. Dice que una jugada sucia lo sacó de competencia e incluso lo inhabilitó, justo cuando parecía tener la ventaja.

El legado familiar, los Gómez seguirán al mando del América

Aunque Tulio sigue buscando grandes negocios para el club, hoy quien está al mando es su hija Marcela. Ha hecho una destacada gestión en fichajes y, como presidenta, tiene el reto de darle una nueva alegría al equipo que enamoró a su padre. No será fácil, pero tiene la mejor compañía: un hombre con experiencia, intuición y la convicción de que el América puede volver a lo más alto.

Hoy Tulio sigue aprendiendo, sigue soñando con Cali y sigue jugando billar mientras practica sus habilidades como DJ. Es el hombre que cambió su propia historia a punta de disciplina y que, sin proponérselo, pasó de ser un tendero a ser el fichaje clave que rescató a un equipo histórico de la B.

