La extensa fortuna que se pelearán los hijos de Pelé

El mundo del fútbol está de luto después de confirmarse la muerte de Edson Arantes do Nascimento a causa de un cáncer de colon. El exjugador había pasado el último mes en el hospital Albert Einstein de Sao Paul, lugar al que llegó por complicaciones de salud y en donde finalmente perdió la vida este 29 de diciembre. Ahora, su familia se prepara para despedirlo; pero también entrar en el proceso de repartición de la fortuna, que alcanza una considerable suma gracias a los negocios de Pelé.

Y es que según lo informó el Celebrity Net Worth, los ingresos del astro brasileño no solo tenían que ver con fútbol. El jugador recibía dinero por temas de patrocinio, reconocimientos a su amplia carrera y también por su participación en proyectos cinematográficos y musicales. Así mismo, gran parte de sus ganancias como futbolista las invirtió en bienes raíces, actividad que también le dejó muy buenos réditos.

| Vea también: Pele: el niño flaco y pobre que nadie quería en las canchas que terminó ganando tres mundiales

Pelé and Stallone interview behind the scenes of John Huston's Escape to Victory pic.twitter.com/1NbX0oq2w3

— Eyes On Cinema (@RealEOC) December 20, 2022