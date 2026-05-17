La exreina Gabriela Tafur arranca un nuevo negocio aparte de los de Esteban Santos

Descubrió por azar el formato de novelas cortas para entretener mientras estaba en otro oficio y armó su propia plataforma que bautizo Idilio TV

Mientras las plataformas tradicionales compiten por retener audiencias frente al celular por medio de contenidos que no necesariamente han sido pensados para ese medio, la exreina de belleza colombiana Gabriela Tafur decidió apostarle a un formato diseñado exclusivamente para pantallas móviles.

La abogada, presentadora y ex Señorita Colombia 2018 creó Idilio TV, una plataforma de streaming vertical enfocada en microdramas que busca abrirse espacio en un mercado que mueve miles de millones de dólares en Asia y que ahora empieza a aterrizar en América Latina.

La aplicación fue lanzada oficialmente el 4 de septiembre de 2025 para sistemas iOS y Android con una versión beta compuesta por cinco producciones originales. Cada serie tiene entre 10 y 12 episodios y capítulos que no superan el minuto y medio de duración. Todo el contenido puede verse gratis y únicamente desde teléfonos celulares.

¿Cómo nació Idilio TV de Gabriela Tafur?

Detrás del proyecto está una figura conocida en la industria del entretenimiento colombiano: Gabriela Tafur ganó el Concurso Nacional de Belleza en 2018 y al año siguiente logró entrar al grupo de finalistas de Miss Universo. Después pasó por la televisión nacional como presentadora de formatos de entretenimiento en Caracol Televisión (como El Desafío) y comentarista en medios radiales.

Sin embargo, el giro hacia el negocio tecnológico llegó en 2024, cuando se trasladó a California para cursar un MBA en la Universidad de Stanford. Allí realizó una práctica en Univisión en el área de estrategia corporativa y empezó a analizar el comportamiento de las nuevas audiencias digitales.

El punto de quiebre llegó meses después, cuando detectó el crecimiento de los microdramas chinos doblados al español que circulaban en TikTok, Facebook y otras redes sociales. Según cifras citadas por Tafur, la industria de microdramas en China superó los 7 billones de dólares, con crecimientos anuales por encima del 200 %.

Con ese panorama nació Idilio TV. La empresa fue creada junto al ingeniero mexicano Esteban Ramírez, formado en el MIT y encargado del desarrollo tecnológico de la plataforma. El proyecto se define internamente como una compañía de tecnología y no solo de entretenimiento. La inteligencia artificial participa en procesos de escritura, análisis de audiencias, preproducción y edición, con el objetivo de reducir tiempos y costos de producción.

El “idilio” de Tafur con el entretenimiento vertical

La expansión ha sido acelerada. Apenas dos meses después del lanzamiento, la compañía reportó cerca de 150 mil usuarios y un crecimiento que, según sus fundadores, duplicaba la audiencia cada 15 días. También logró cerrar su primer acuerdo de product placement (colocación de marca dentro de los contenidos) con Rappi y fue aceptada en Speedrun, la aceleradora de Andreessen Horowitz enfocada en compañías B2C y entretenimiento, aliada de gigantes como Airbnb, Facebook, Pinterest y Okta.

Las producciones iniciales de la plataforma incluyen títulos como Pasión a domicilio, Sesiones prohibidas, Dulce destino, La prometida del enemigo y El fugitivo y La psychokiller. Todos giran alrededor del melodrama y el romance, dos elementos que la compañía considera centrales para conectar con la audiencia latinoamericana.

La producción audiovisual está liderada por Diego Arbeláez, exdirectivo de Caracol Televisión con más de 25 años de experiencia. Además, Idilio TV trabaja con productoras aliadas en Colombia, México y Brasil, dentro de una estrategia que apunta a tener socios de producción en distintos países de la región.

Entre los actores y figuras vinculadas a las primeras producciones aparecen nombres como Johanna Fadul, Sebastián Villalobos, Paola Dulce y Juanse Quintero, junto con nuevos talentos del entretenimiento digital.

Otro de los enfoques de la plataforma está en el público femenino. Las historias fueron diseñadas para mujeres jóvenes consumidoras de contenido móvil, incorporando escenas de romance y sensualidad desde una narrativa enfocada en ese segmento de audiencia.

Aunque la empresaria caleña es famosa también por tener un vínculo con una de las familias políticas más reconocidas del país tras su matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, desde el negocio del streaming móvil busca salir del molde de “niña bonita” para posicionar una compañía 100 % colombiana dentro de un mercado que todavía tiene pocos jugadores regionales especializados en contenido vertical.

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