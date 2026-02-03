El comentario de Johanna Fadul generó indignación en redes, así como su expulsión, pues varios criticaron que no haya pasado lo mismo en otras temporadas.

La expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 3 no solo marcó un punto de quiebre dentro del programa, sino que abrió un debate amplio y sostenido en redes sociales sobre los criterios con los que el Canal RCN aplica sus sanciones. El foco de la conversación se desplazó rápidamente del comentario puntual al manejo histórico del reality, generando una discusión que se mantuvo activa durante horas.

La decisión fue anunciada en la noche del 2 de febrero, luego de que se viralizara un fragmento del episodio en el que Fadul se dirigió a Campanita con una frase que fue interpretada como un ataque racista. El programa informó que la participante incumplió el reglamento por faltar al respeto a uno de sus compañeros, razón por la cual no continuaría en competencia.

Sin embargo, la reacción masiva no se centró exclusivamente en la sanción, sino en lo que muchos usuarios calificaron como un trato desigual en La casa de los famosos frente a situaciones similares ocurridas en ediciones pasadas del formato.

Johanna Fadul a Campanita:



“Tu alma y tu mente son tan oscuras como tu color de piel”



¿Racismo o facto? #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/FlEJKT0R1v — tapotente✨🍯 (@Criyupe) February 2, 2026

Redes divididas: ¿sanción justa contra Johanna Fadul o criterio inconsistente?

En plataformas como X, Instagram y Facebook, el tema se convirtió en tendencia. Una parte de la audiencia respaldó la expulsión, argumentando que el racismo no puede relativizarse en un programa con millones de espectadores. “Expulsada la Fadul, como debía ser. El racismo no puede tener cabida en plataformas que llegan a millones de hogares”, escribió un usuario, en uno de los mensajes más compartidos.

Otro sector, en cambio, cuestionó la coherencia del canal. “¿Y decir prepagado, puta, drogadicto, homosexual no es también discriminación? Igualdad para todos”, se lee en uno de los comentarios que más interacciones acumuló durante la jornada.

La comparación con temporadas anteriores fue constante. Usuarios recordaron episodios de burlas físicas, comentarios sobre enfermedades de transmisión sexual y situaciones de bullying que, según señalaron, no derivaron en expulsiones ni sanciones equivalentes. “Increíble que Johanna Fadul haya sido expulsada cuando en anteriores temporadas se vieron cosas peores”, escribió otro internauta.

También surgieron críticas directas al canal. “Hoy Canal RCN enterró su credibilidad. La Fadul la cagó, sí, pero cerraron el diálogo”, publicó otro internauta, cuestionando la falta de una instancia de reconciliación o pedagogía pública.

El concepto de ‘doble moral’ se repitió de forma insistente en cientos de publicaciones. Algunos usuarios señalaron que el programa parece reaccionar con mayor severidad dependiendo del contexto mediático y la presión en redes, más que bajo un criterio uniforme previamente establecido.

Al mismo tiempo, hubo mensajes que celebraron la decisión del reality. “Jefe eres el mejor y gracias por respetar la diversidad de Colombia y el mundo”, escribió un televidente, destacando el precedente que deja la expulsión.

Hasta ahora, RCN no ha explicado por qué situaciones similares en La casa de los famosos no derivaron en expulsiones en el pasado, mientras la conversación en redes sigue activa y presiona a la producción a fijar un criterio verificable para los conflictos que vengan dentro del reality.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.