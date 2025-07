Los negocios con los que la exreina Gabriela Tafur brilla en EE.UU. y América Latina

Esta colombiana no solo influye en el mundo de la belleza, también creó Latido TV, una plataforma de streaming, y es cofundadora de LatAm at Silicon Valley

Anuncios.

Gabriela Tafur, reconocida abogada, modelo y exseñorita Colombia, está viviendo una nueva etapa profesional y personal. Tras su matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, Tafur se mudó a Estados Unidos, donde ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su vida. La boda, celebrada en septiembre de 2024 en Cali, fue catalogada por muchos como la “boda del año”, y desde entonces la pareja ha residido en Palo Alto, California.

Además, Gabriela cursó una maestría en la prestigiosa Universidad de Stanford. Aunque describió esta experiencia como emocionante, también admitió que fue un reto, sin mencionar el tema de la maternidad. A través de sus redes sociales, ha compartido momentos de vulnerabilidad, expresando sentirse en ocasiones abrumada por los comentarios y preguntas sobre cuándo tendrá hijos.

En su vida personal, Gabriela ha encontrado en su relación con Esteban Santos una fuente de estabilidad y apoyo. Ambos han mantenido una vida discreta, centrados en sus respectivos proyectos, y Gabriela ha subrayado la importancia de construir una relación basada en el respeto y la comprensión, especialmente en un entorno tan competitivo y exigente como el que enfrentan en el extranjero.

Los negocios de Gabriela Tafur que le han otorgado varios reconocimientos

Su evolución no se detiene en lo académico ni en lo personal. Recientemente, Gabriela anunció el inicio de una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su propio emprendimiento. Aunque los detalles del proyecto no se han revelado por completo, ya ha sido reconocida públicamente por esta iniciativa. En la edición 2025 de la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 Colombia, fue seleccionada como una de las jóvenes más influyentes del país.

.Anuncios.

Este reconocimiento se dio gracias a la creación de Latido TV, una plataforma de streaming que ofrece contenido breve, premium y enfocado en el público hispanohablante. El proyecto destaca por su apuesta por el entretenimiento de alta calidad y por su enfoque en la representación cultural. Latido TV no solo busca conectar con audiencias en América Latina, sino también en Estados Unidos, donde crece el interés por productos audiovisuales con identidad latina. La empresa fue constituida en febrero de 2025, según los registros de Datacrédito, y en tan solo unos meses ya ha captado la atención de medios y expertos.

Además de esta plataforma, Gabriela es cofundadora de LatAm at Silicon Valley, un evento que conecta a la comunidad latina en Estados Unidos con oportunidades en el ecosistema tecnológico.

Forbes describió a Tafur como una figura que “está redefiniendo el contenido digital para las nuevas generaciones hispanohablantes, con una propuesta ágil, culturalmente relevante y con visión global”. Su perfil ya no se limita a la belleza o la moda, sino que se ha consolidado como el de una líder integral, que combina preparación académica y experiencia.

| Ver también: Ella es la hermana de Gabriela Tafur que le siguió los pasos como ...