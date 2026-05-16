La mujer más rica de China y 5 billonarios, los escogidos por Xi Jinping para estar frente a Trump y los grandes de EEUU

Junto a la fabricante de las pantallas para Apple y cientos de marcas estaban los fundadores de los carros BYD, Xioami, Huawei y el gran proveedor de baterías

El Presidente Xi Jingping no se quedó atrás de Donald Trump a la hora de escoger a sus acompañantes en la cumbre político empresarial en Beijing, muchos de ellos proveedores de las grandes empresas tecno norteamericanas, pero otros duros competidores en el mercado global.

El sitio de honor, entre Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple y la casi veintena de empresarios acompañantes de Trump lo ocupó Zhou Qunfei, fundadora de Lens Technology, la empresa fabricante de los vidrios de los celulares y pantallas de computodres, quien es hoy la mujer más rica de China. Junto a ella estaban cinco de los grandes chinos del momento .

Estos son seis de los empresarios chinos escogidos que estuvieron presentes

Zhou Qunfei entre Elon Mudk de Tesla y Tim Cook de Applr

Pony Ma — Presidente y fundador de Tencent Holdings

Tencent es uno de los mayores conglomerados tecnológicos de China: domina redes sociales como WeChat, videojuegos, pagos digitales, publicidad y servicios en la nube. En la reunión, Pony Ma representó el poder de la economía digital china y el sector de inteligencia artificial y plataformas de internet. Su presencia mostró que Pekín volvió a acercarse a las grandes empresas tecnológicas privadas tras años de regulaciones severas

— Presidente y fundador de Tencent es uno de los mayores conglomerados tecnológicos de China: domina redes sociales como WeChat, videojuegos, pagos digitales, publicidad y servicios en la nube. En la reunión, Pony Ma representó el poder de la economía digital china y el sector de inteligencia artificial y plataformas de internet. Su presencia mostró que Pekín volvió a acercarse a las grandes empresas tecnológicas privadas tras años de regulaciones severas

La selfie viral de Elon Musk y Lei Jun

Lei Jun — Presidente ejecutivo y fundador de Xiao mi

Xiaomi fabrica teléfonos inteligentes, electrodomésticos conectados y recientemente vehículos eléctricos. Lei Jun fue uno de los empresarios que intervino directamente ante Xi, lo que pone en evidencia la importancia estratégica de Xiaomi en el intento chino de competir con Occidente en electrónica de consumo y autos eléctricos.

— Presidente ejecutivo y fundador de mi Xiaomi fabrica teléfonos inteligentes, electrodomésticos conectados y recientemente vehículos eléctricos. Lei Jun fue uno de los empresarios que intervino directamente ante Xi, lo que pone en evidencia la importancia estratégica de Xiaomi en el intento chino de competir con Occidente en electrónica de consumo y autos eléctricos. Wang Chuanfu — Fundador y chairman de BYD Company Limited

BYD es el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos y uno de los líderes mundiales del sector. También produce baterías y buses eléctricos. Su papel en la reunión fue central porque BYD simboliza el éxito industrial chino frente a Tesla y otros fabricantes occidentales. Xi Jinping busca usar compañías como BYD para consolidar el liderazgo global chino en movilidad eléctrica. (The Guardian)

— Fundador y chairman de BYD es el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos y uno de los líderes mundiales del sector. También produce baterías y buses eléctricos. Su papel en la reunión fue central porque BYD simboliza el éxito industrial chino frente a Tesla y otros fabricantes occidentales. Xi Jinping busca usar compañías como BYD para consolidar el liderazgo global chino en movilidad eléctrica. (The Guardian) Robin Zeng — Presidente y fundador de Contemporary Amperex Technology Co. Limited , conocida como CATL

CATL es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos y proveedor de empresas como Tesla, BMW y Ford. En la reunión representó la prioridad de China por asegurar el dominio mundial de las cadenas de suministro de baterías y almacenamiento energético, áreas consideradas estratégicas en la rivalidad tecnológica con Estados Unidos.

Presidente y fundador de , conocida como CATL es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos y proveedor de empresas como Tesla, BMW y Ford. En la reunión representó la prioridad de China por asegurar el dominio mundial de las cadenas de suministro de baterías y almacenamiento energético, áreas consideradas estratégicas en la rivalidad tecnológica con Estados Unidos. Ren Zhengfei — Fundador y principal figura de Huawei Technologies.

Huawei es líder global en telecomunicaciones, redes 5G, infraestructura digital, chips y smartphones. Ren Zhengfei fue quizá uno de los asistentes más simbólicos, porque Huawei ha sido el principal blanco de las sanciones tecnológicas de Estados Unidos desde la administración Trump. Su presencia reflejó la apuesta de Xi por la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo nacional de semiconductores y telecomunicaciones. (DangDai)

— Fundador y principal figura de Huawei es líder global en telecomunicaciones, redes 5G, infraestructura digital, chips y smartphones. Ren Zhengfei fue quizá uno de los asistentes más simbólicos, porque Huawei ha sido el principal blanco de las sanciones tecnológicas de Estados Unidos desde la administración Trump. Su presencia reflejó la apuesta de Xi por la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo nacional de semiconductores y telecomunicaciones. (DangDai) Zhou Qunfei — Presidenta y fundadora de Lens Technology .

Lens Technology fabrica pantallas, vidrio y componentes para teléfonos inteligentes, tabletas y vehículos eléctricos; es proveedora de Apple, Tesla y otras multinacionales.

— Presidenta y fundadora de . Lens Technology fabrica pantallas, vidrio y componentes para teléfonos inteligentes, tabletas y vehículos eléctricos; es proveedora de Apple, Tesla y otras multinacionales.

Zhou Qunfei representa la sofisticación manufacturera china y el ascenso de empresas privadas especializadas en componentes de alta precisión. Su presencia ayudó a mostrar que Xi Jinping también busca fortalecer la cadena industrial tecnológica completa, no solo las grandes plataformas digitales.

En conjunto, estas figuras representan los sectores que Xi Jinping considera esenciales para competir con Estados Unidos: inteligencia artificial, telecomunicaciones, vehículos eléctricos, baterías, manufactura avanzada y plataformas digitales. La reunión fue percibida como un mensaje de apoyo político al sector privado chino después de años de tensiones regulatorias.

Paz y reconciliación

La visita de la delegación estadounidense marca una etapa interesante después de varios años de distanciamiento entre el gobierno de Xi Jinping y varios de los grandes empresarios tecnológicos y manufactureros chinos. El encuentro con líderes de Tencent Holdings, Huawei Technologies, BYD Company Limited, Xiaomi y Contemporary Amperex Technology Co. Limited fue percibido como una señal de reconciliación parcial.

El alejamiento comenzó con fuerza entre 2020 y 2022, cuando Pekín lanzó una ofensiva regulatoria contra los gigantes tecnológicos. El caso más sonado fue el de Jack Ma (Alibaba Group), quien criticó públicamente a los reguladores financieros chinos, lo que le valió fuertes sanciones antimonopolio por parte del gobierno a Alibaba y obligó a Jack Ma a desaparecer de la vida pública durante años.

En el fondo había varias razones para esta ofensiva: Xi Jinping desconfiaba del enorme poder económico y social de las tecnológicas. Pekín quería evitar que surgieran “oligarcas” con influencia política independiente. También buscaba controlar mejor los datos y las plataformas digitales. Además, Xi Jinping impulsó la idea de “prosperidad común”, criticando las desigualdades creadas por algunos gigantes privados.

Sin embargo, la economía china comenzó a desacelerarse: crisis inmobiliaria, menor consumo, desempleo juvenil y presión tecnológica de Estados Unidos. Entonces el gobierno entendió que necesitaba nuevamente a las grandes empresas privadas para sostener el crecimiento, innovar y competir con Washington en inteligencia artificial, vehículos eléctricos y semiconductores. Tras una primera reunión reportada en 2025, ayer, durante la vista de la delegación norteamericana, se hizo evidente que los puentes rotos entre el gobierno y los grandes empresarios de la tecnología china se han reconstruido.

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