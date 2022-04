La excusa de Don Jediondo para no pagar sus deudas con el restaurante

Escudándose en la superintendencia, el humorista afirma que no tiene los permisos para dar el dinero a sus proveedores. Se espera que lo haga hasta junio

Justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 se conoció la difícil situación económica que vivían los restaurantes de Don Jediondo, el reconocido humorista colombiano que decidió montar su negocio en el año 2005. Los últimos años empezó a sufrir problemas económicos y fue por eso que se acogió a la ley 1116 de 2006 de reorganización empresarial, la misma a la que tuvo que acudir el "Tino" Asprilla por sus malos negocios.

La situación tiene a Don Jediondo endeudado con varios de sus proveedores y estos se hicieron sentir finalmente el pasado fin de semana, protestando en uno de los centros comerciales donde tiene uno de sus restaurantes.

Don Jediondo, el Uribista quebrado. Pague hermano!!! No lo vayan a difundir, no por favor 🙏 🔄 pic.twitter.com/S33UJkpTlq — WILSON SUAZA... (@Wilson_Suaza_) April 3, 2022

Al respecto de estas polémicas imágenes de las protestas, Don Jediondo salió a hablar en Caracol Radio al respecto para explicar por qué no se le ha pagado a estos proveedores. Concretamente los que hicieron la protesta fueron comerciantes de Corabastos que trabajaron con la empresa La Sabana, pero según la Superintendencia de Sociedades no se les puede pagar a estos proveedores hasta masomenos hasta el mes de junio, por lo que todavía les quedan tres meses.

"Estamos esperando que la Superintendencia nos diga en qué momento debemos empezar a pagar. El dinero está pero no podemos infringir la ley, tenemos que esperar", fue lo que dijo el humorista al aire. Sin embargo, para los proveedores esto no es cierto y piensan que es solo una estrategia más de Don Jediondo para hacerse el de las gafas y no pagar las deudas, más aún si se supone que ya tienen la plata como él mismo dijo.