La soledad de Ányelo Palacios en EE.UU. después de destapar la red de prostitución en la Policía

El escándalo de la red de prostitución al interior de la policía tumbó al director de la Policía Nacional Rodolfo Palomino, quien tuvo que defenderse sobre acusaciones directas y otras relacionadas con encubrimientos sobre la red que mediáticamente se conoció como ‘La Comunidad del Anillo’, que inició cuando el exsenador Carlos Ferro, a través de un video grabado por el capitán de la policía Ányelo Palacios, fue señalado de ser parte de una estructura que supuestamente usaba sexualmente a jóvenes cadetes de la Policía.

Según las denuncias de la Comunidad del anillo, algunos altos mandos de la policía nacional ofrecían privilegios y ascensos a cambio de favores sexuales. La red habría operado durante años con un silencio institucional que permitió su continuidad y que al parecer Rodolfo Palomino tenía amplio conocimiento, al punto que el procurador Alejandro Ordóñez los investigó por esta red de prostitución masculina además de otras investigaciones que tenía sobre el general como incremento patrimonial injustificado, interceptaciones ilegales.

Uno de los grandes protagonistas de esta red de prostitución fue el capitán Ányelo Palacios, quien fue le puso la trampa al entonces senador Carlos Ferro para que la red de prostitución quedara en evidencia. Después de esconderse durante varios años, por miedo a morir asesinado y pasar una difícil situación económica, tras ser sacado de la policía, Ányelo Palacios ahora vive en Estados Unidos, cumpliendo como muchos el sueño americano trabajando como conductor de Uber.

La manera en que Ányelo Palacios ha exorcizado el tema ha sido escribiendo sus memorias en hojas sueltas que hace dos semanas lograron convertirse en un libro que le ayudaron a darle forma el escritor Milton Valderrama y el abogado Johanny Parra, el cual titularon La vida de Ányelo Palacios, un anillo más de la comunidad, en el que el expolicía expone oscuros secretos de la Policía Nacional de Colombia.

Ányelo Palacios narra en este libro de 142 páginas toda su vida, desde su infancia que también fue traumática, con hechos de violencia familiar hasta su actual situación. El libro se centra en la red de prostitución que acabó con su carrea dentro de la policía de Colombia, institución a la que llegó a los 17 años haciendo realidad más el sueño de su mamá que el suyo propio, porque él quería ser médico. Entrar a la policía se convirtió en su peor pesadilla.

La tortuosa vida de Ányelo Palacios

Ányelo Palacios creció en medio de dificultades económicas en Toledo, un pequeño pueblo de Norte de Santander. Junto con su madre y tres hermanos tuvieron que salir huyendo de las palizas que su papá, Ubaldo Palacios, les daba a él, a sus hermanos y a su mamá. No muy recibisos fueron a parar donde familiares y hasta durmieron en la calle un par de días, hasta que él y sus hermanos empezaron a trabajar para ayudarle económicamente a su mamá, quien ahorraba cualquier peso para pagarle el primer semestre de la carrera policial, donde empezaría su calvario.

Recuerda muy bien el día en que en 2004, cuando cursaba el tercer semestre en la escuela de policía en plena formación fue señalado por el entonces coronel Jair Castellanos, el policía de alto rango al que Ányelo Palacios reconoce como cabeza de la red de prostitución gay dentro la institución. Ese día él y otros estudiantes fueron elegidos para trabajar en el Congreso de la República para hacer guardia junto a las banderas nacionales. A ese grupo de aprendices de oficiales de la policía se les llamaba los abanderados. Lo peor estaba por venir.

Cuenta Palacios que ocho días después Ányelo Palacios, fue emborrachado, drogado y violado por varios hombres policías, entre los que Palacios reconoció a Castellanos. Eso ocurrió dentro del club de oficiales de la policía. Este mismo episodio se lo contó Ányelo Palacios a la Fiscalía en 2013 –ocho años después de ocurrido el hecho— en medio de la denuncia por abuso sexual con persona indefensa que instauró contra el coronel Jerson Jair Castellanos. El proceso fue archivado.

Ányelo Palacios duró 13 años en la policía, en la que llegó al grado de Capitán. Fue destituido en 2016.



A partir de ese momento su vida en la policía fue un martirio. Por no aceptar invitaciones a salir por parte de otros oficiales y hombres de poder, fue trasladado a lugares alejados de Bogotá y de su familia. Lo mandaron al César, Cúcuta, Caquetá, Soacha. Pero aparte de ser alejado de su familia a donde llegaba encontraba problemas, según él, Castellanos ordenaba que le hicieran la vida imposible. El no aceptar ser uno de los gigolós del coronel, quien al parecer vendía a sus subalternos por buen dinero a políticos y altos oficiales fue su soga al cuello.

Lo involucraron sin pruebas a hechos delictivos, lo investigaron disciplinariamente y fue hallado culpable en primera instancia, destituido e inhabilitado por 12 años, pero la procuraduría tumbó el proceso y lo absolvió por no haber méritos en su contra. Cuatro años después, en 2017, volverían a denunciarlo por lo mismo y esa vez no se pudo salvar. Terminó sacado de la policía.

Pero para Ányelo, a él lo sacan por las denuncias penales y públicas que hizo sobre la comunidad del anillo y los altos oficiales. Dice él que todo lo malo que le ha pasado dentro y por fuera de la policía son consecuencias de no dejar la boca cerrada con respecto a la supuesta red de prostitución.

La desgracia y la mala suerte han estado de su lado y arreciaron aún más cuando decidió meterse contra poderos para no dejar su violación sin justicia. Sigue creyendo que es un blanco fácil y que lo más seguro es que lo maten porque mientras pueda seguirá hablando y ratificando lo que sabe y lo que le hicieron.

Fue él quien mencionó en sus denuncias públicas al general Rodolfo Palomino, quien fue absuelto de las investigaciones en su contra. Fue él quien denunció al coronel Castellanos, pero el proceso se archivó. Y fue él quien para obtener pruebas se grabó en 2008 con el ex viceministro Carlos Ferro manteniendo una conversación sexualmente explícita, que no le sirvió de mucho. Porque el caso no avanzó en la justicia y solo quedó en la memoria de los colombianos.