La exclusiva clientela que hoy llora a Mauricio Leal

El mundo de las celebridades también se conmocionó tras la noticia del fallecimiento del estilista Mauricio Leal y su mamá. Además de sorpresa por la hipótesis de un posible suicidio, sus clientes y amigas más fieles demostraron tristeza tras la pérdida.

El testimonio y publicación de Carolina Cruz fue una de las más desgarradoras. “En dos días era tu cumple, no he cambiado la billetera que me diste hace 2 años. Te conozco desde que tengo 15 años, recorriste de mi mano tantos caminos, solo puedo sentir dicha al saber que nos cruzamos en esta vida y construimos juntos una amistad incondicional” escribió la vallecaucana en su publicación sobre el “Niño genio” como le decía a su amigo con quien trabajó durante más de 20 años.

Por su parte, famosas como Laura Acuña, Claudia Bahamón y Fanny Lu se sorprendieron aún más al haberse visto días antes con él. “Gracias por haber puesto tus manos prodigiosas en casi toda mi familia” escribió Acuña que hasta sintió cuando él se le manifestó por medio de golondrinas. “Estuvimos tres días esta semana. Nos abrazamos y me hiciste reír como de costumbre con tu particular forma de tomar el pelo” escribió la presentadora de MasterChef quien también contó cuando su esposo Simón Brand dirigió el primer videoclip del estilista en su faceta como cantante. “Se suponía que hoy nos íbamos a ver y ya no estás” publicó Fanny Lu quien le dedicó también un emotivo video con imágenes inéditas de ambos.

Lina Tejeiro, Andrea Serna, Jessica Cediel y Cristina Umaña también demostraron su dolor por medio de sus redes sociales, algunas con publicaciones en su perfil y otras con videos en historias de Instagram.

