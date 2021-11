Lucía muy feliz: esta fue la última aparición pública de Mauricio Leal

.Publicidad.

El mundo del espectáculo se conmocionó desde la noche del martes 22 de noviembre del 2021: el estilista y peluquero de las estrellas Mauricio Leal fue encontrado con su madre, ambos muertos en la casa del vallecaucano ubicada en la vía a La Calera. En la vivienda se encontró a ambos heridos con arma corto punzante y una carta de Leal que decía “Los amo, perdóneme. No aguanto más. A mis hermanos y sobrinos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá”. La carta es el principal indicio para que actualmente la hipótesis principal del fallecimiento de los dos se trate de un suicidio, sin embargo, su hermano dijo que Mauricio sufría de una enfermedad crónica de la cual no dijo el nombre.

Aunque las investigaciones pertinentes continúan, muchos de sus seguidores se cuestionan la verdadera razón del caso, además de pruebas que podrían indicar el buen ánimo y semblante del fallecido en días pasados. Por medio de su Instagram, el estilista realizaba trasmisiones en vivo de vez en cuando para interactuar con sus seguidores y hasta responder dudas sobre su negocio. El último fue en la tarde del miércoles 10 de noviembre de este mismo año. “Quiero ser visto como inspiración, quiero que me vean como ejemplo, la gente ve lo lindo que hay en este momento, cómo se mueve tan perfecto y tan fantástico, pero detrás de todo eso hay una lucha, un cansancio mental a todo momento” dijo Mauricio Leal al inicio de la transmisión en medio de muchas sonrisas.

-Publicidad.-

“A veces uno quiere tirar la toalla porque dice que no va más, que no puede, a veces piensa que no lo puede hacer y al otro día se levanta con toda la gana, a eso se le llama caer y levantarse, es necesario en todas las personas y solo se logra creyendo en ti, creyendo en Dios primero que todo” agregaba Leal tras haber manifestado su eterna creencia en Dios y en la fe cristiana, donde incluso mencionó a su mamá pues fue “el hombre de la casa” desde sus 16 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mauricio Leal (@maitoleal)



Vea también:

Publicidad.