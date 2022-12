Compararse con Messi: la estupidez de Mateo Carvajal que nadie le perdona

.Publicidad.

Mateo Carvajal se ganó el reconocimiento de las personas con su participación y victoria en el Desafío Súperhumanos 2017, además de esto se desempeña como deportista y creador de contenido para redes sociales. Recientemente, fue blanco de críticas por compararse con la estrella de Argentina Lionel Messi.

A través de Instagram, el influencer compartió un video con el que pretendía hacer publicidad a una bebida energizante, sin embargo, las palabras que decidió usar no fueron las mejores, pues causó gran controversia entre los seguidores del delantero.

“Hoy vengo a hablarles de uno de mis grandes ídolos, uno que se ha llevado mi total admiración: Messi. Aunque ustedes no lo crean, durante toda su carrera, hemos tenido varios puntos en común, claro está, cada uno desde lo que ha vivido.” inició diciendo Carvajal.

Después enlisto cada uno de los aspectos que según él, se asemejan. “Messi fue fichado a los 13 años por el Barcelona, se trasladó a España y mientras tanto yo a los 13 años fui fichado por la escuela de fútbol de mi barrio y jugué la Pony Fútbol” este fue uno de los tres ejemplos que uso Mateo Carvajal y por los cuales las personas no dudaron en atacarlo.

En los comentario cientos de personas atacaron el relato con el que acompañó algunas imágenes suyas entrenando “No se compare q no le llega ni alos talones, “Al menos mas lindo si es….lo demás no cuenta”, “No tiene en común ni una uña”, estos son algunos que se destacan.

Tanto fue el revuelo que causó su video que se defendió de los ataques y aclaró que si bien él siente que tiene cosas en común con el argentino, son muy diferentes.

“Acabé de subir un video espectacular y la gente me juzga, me dicen arrogante porque me estoy comparando dizque con Messi y ustedes no saben que ese man y yo tenemos muchas cosas en común, sino ¿por qué él tiene un hijo que se llama Mateo? parta de ahí. Yo hice unas comparaciones, ese man es un monstruo, pero vaya pregúntele a Messi en en cuántos realities ha estado; ahí empiezan las pequeñas diferencias”, señaló Carvajal.