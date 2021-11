La estupidez de creer que Netflix tiene las mejores series

.Publicidad.

No es una exageración decir que, gracias a las plataformas, estamos pasando por el mejor momento en la historia de las series. Es que semanalmente están surgiendo una tras otra, sin parar. Sin embargo el público colombiano, tan poco dado a la experimentación, no abandona su zona de confort y sigue dependiendo de Netflix para divertirse. La oferta en la plataforma reina es absurdamente buena. No pasa un mes sin que, a los clásicos indiscutidos tipo Breaking Bad, Peep Show, Better Call Saul y el resto de la santa lista, se suman cada tanto maravillas como Las cosas por limpiar, Glow, Love, Easyy una larguísima cola de nombres que son indetectables al algoritmo y cuyo descubrimiento se deberá a artículos como este. Por eso, si de verdad le gusta la televisión y tiene los recursos para suscribirse a otras plataformas, hágalo teniendo en cuenta que se abrirán ante ustedes el universo de un arte que apenas florece. Acá un listado de las mejores cinco series del momento lejos del territorio de Netflix:

Succession: La serie del momento. HBO en todo su esplendor. Se creía que iba a ser una película de tres horas y ya está en su tercera temporada. La historia de los Roy, la familia más poderosa de los Estados Unidos, dueña de un conglomerado mediático, hecha a pulso por un patriarca inescrupuloso como es Logan, interpretado de manera sublime por Brian Cox, un tipo con más de ochenta años encima que fue incapaz de delegar a uno de sus cuatro inútiles hijos para ser su sucesor. Si Shakespeare hubiera nacido en 1976 escribiría como Jesse Armstrong, el inglés que se inventó una de las comedias más apasionantemente originales de los últimos años, Peep Show. Todo lo bueno que escuchen de esta belleza créanlo. High Fidelity: Una nueva adaptación de la novela pop por excelencia de Nick Hornby Un homenaje a la música, a la creencia, para muchos absurda, de atesorar los discos que uno ama en su natural vinilo. Una serie de 10 capítulos injustamente truncada por Hulu después de una gloriosa temporada que nadie vio porque este es un mundo de mierda en donde la guerra terminó y ganaron los malos. La serie además que descubre a una de las actrices más interesantes y hermosas de estos nuevos tiempos, Zoe Kravitz, la hija de Lenny. En Colombia se puede ver por Starzplay, servicio que ofrece Claro Hogar. The Morning Show: Lo que no ha podido el cine lo logró una serie: crear las condiciones para narrar una historia, con toda la dimensión del caso Me Too, sin caer en exageraciones, en la doble moral, en las obviedades. Producida por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon, además de ser sus protagonistas junto al genial Steve Carrell. Ya va en su segunda temporada y, como sucede con las series verdaderamente grandes, los personajes no paran de crecer. Veneno: De las nuevas plataformas, HBO Max es la mejor de todas y la que en realidad podría hacerle contrapeso a Netflix. Están bebiendo de la dramaturgia española país que no se detiene en la entrega de obras maestras. Maricon perdido, Arde Madrid, Antidisturbios, La Peste, a esta lista ya robusta, maciza se suma Veneno, la historia real de la primera mujer trans que tuvo notoriedad mediática en España. Un drama con fuertes matices cómicos, una aventura a la movida madrileña y sus excesos. Una maravilla que debe ser visionada ya. Nine perfect strangers: Ojo, no nos hemos olvidado de Maradona Sueño Bendito, la gran serie de Amazon que ha embrujado a este servidor. Sino que vamos por partes. La serie de Maradona no ha terminado, apenas va por su octavo capítulo, y, con todo lo buena que es, no alcanza las cotas de Nine Perfect Strangers, el proyecto liderado por Nicole Kidman que es todo lo provocadora y procovativa que puede ser una serie que plantea una terapia basada en la psilocibina, sustancia que está en los hongos alucinógenos. Bajo el cuidado de Kidman nueve extraños combatirán sus demonios en un viaje de exploración cuyo final sorprende. Una maravilla, desde las actuaciones hasta la puesta en escena, un verdadero viaje.