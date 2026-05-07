Las siete vidas del contrato por $14 mil millones para instalar 200 cámaras de seguridad en Bogotá

Una nueva prórroga al contrato que se firmó a dos días de finalizar la alcaldía de Claudia López del que luego de 3 años solo llevan puesta menos de la mitad

La historia de un contrato para reforzar la seguridad de la capital mediante la instalación de cámaras de seguridad parece no tener fin. Recientemente se ha prorrogado la vigencia del contrato por séptima vez, lo que dilata hasta fines de 2026 una tarea clave que debió finalizarse hace dos años.

El 29 de diciembre de 2023, a dos días de terminar la administración de la exalcaldesa Claudia López, el entonces secretario de Seguridad y excomandante de la policía metropolitana de Bogotá, general (R) Oscar Gómez Heredia, adjudicó el Contrato de suministro # SCJ 1904 de 2023, cuyo objeto es el suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia en Bogotá.

Esto quiere decir: la instalación de 200 cámaras de reconocimiento de placas LPR. El contrato se suscribió con un plazo de ejecución de seis meses a partir de la firma del acta de inicio, el cual se firmó el 6 de febrero de 2024, con fecha de terminación del 5 de agosto de 2024, por un valor inicial de $ 14.339.011.86.

Precisamente, el 5 de agosto de 2024, cuando terminaba el tiempo de ejecución del contrato, Cesar Restrepo, secretario de Seguridad de la Alcaldía, suscribió con el Consorcio LPR SCC la primera prórroga por un tiempo de 15 días, hasta el 20 de agosto de 2024.

El 16 de ese mismo mes se firmó la primera suspensión del contrato por un termino de 17 días, hasta el primero de septiembre de 2024. El 30 de agosto, el secretario Restrepo firmó la segunda suspensión en la ejecución del Contrato # 1904 de 2023 por un lapso de 17 días a partir del 2 de septiembre de 2024 y hasta el 18 de ese mismo mes.

El 19 de septiembre se autorizó la tercera suspensión del contrato por un plazo de 15 días calendario hasta el día 3 de octubre de 2024. El día 8 de octubre se suscribió una modificación y la prórroga número dos para el contrato; también fue modificada la forma de pago y se hizo una nueva prórroga por un termino de 4 meses y 19 días, válida hasta el 27 de febrero de 2025. El día que terminó esta prórroga se hizo una nueva modificación, la numero 2 y se hizo la prórroga número 3, en la que se modificaron las especificaciones técnicas y se amplió el plazo de ejecución por 3 meses más, desde el 28 de febrero hasta el 27 de mayo de 2025.

El día que terminaba dicha prórroga, nuevamente fue suspendido el plazo de ejecución del contrato por un lapso de tiempo de 30 días calendario, hasta el 26 de junio de 2025, y el día 27 de junio se realizó la modificación numero 3 y la prórroga número 4, en la que se modificó la cláusula vigésima primera, sobre solución de conflictos, y se prolongó el plazo para la ejecución del contrato por 5 meses, hasta el 27 de noviembre de 2025. Ese día suscribieron una nueva prórroga, la numero 5, por un plazo de 3 meses hasta el 27 de febrero de 2026.

En febrero de 2026 se prorrogó nuevamente el tiempo de ejecución del contrato, por sexta vez, hasta el 27 de abril de 2026.

Precisamente, el pasado lunes 27 de abril, la señora Ada Luz Sandoval Erazo, jefe de la oficina Centro Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4, en calidad de supervisora de la interventoría, solicitó la prórroga numero 7 para el Contrato de suministro # 1904, situación que fue avalada por la Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia, con lo que se firmó la nueva prórroga por un término de 4 meses, hasta el 27 de agosto de 2026.

Con esta nueva prórroga, la séptima, el Contrato # 1904 de 2023 para la instalación de las 200 cámaras de reconocimiento de placas LPR ajustará más de 2 años de retraso en su ejecución. A la fecha solo se han instalado 90 dispositivos de los 200 que debieron ser puestos por el Consorcio LPR SCC 2024 en un tiempo de 6 meses, que era lo que estaba establecido inicialmente.

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