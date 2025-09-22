El lio en el que metió un exempleado de Colpatria que la puso a pagar una multa de $ 700 millones

La venta de información sensible de clientes que realizó a un exdirector de reportes regulatorios llevó a la SIC a sancionar al banco cuyo presidente es Jabar Singh

Es al Presidente de Colpatria Jabar Singh a quien le tocará lidiar con la multa que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a Colpatria, por cuenta de uno de sus ejecutivos. El castigo de la SIC fue por 700 millones de pesos como consecuencia de la venta de información por parte de un exempleado del banco, Walter Alexander Ladino Molano.

Ladino es el exdirector de Reportes Regulatorios del banco y habría incurrido en prácticas ilegales, al entregar datos sensibles. Durante el periodo 2019-2022, según las investigaciones, el exempleado habría almacenado en su correo información valiosa. El antiguo empleado de Colpatria habría usado un vacío dentro del sistema de seguridad. En total 721 mil clientes estarían en riesgo, por las acciones del exdirector.

Aunque Jabar Singh no nombró al señor Ladino, porque éste llegó a la presidencia solo el 10 de noviembre de noviembre de 2022, fue a él a quien le tocó dar la batalla ante la SIC y muy seguramente apelará la multa.

El cliente que habría pagado por la información habría sido The Best Marketing Limit. El negocio, según las autoridades, realizó ventas de forma irregular, contactó a clientes sin permiso, ejecutó compras sin permiso del titular, utilizó al menos 18 tarjetas de crédito para fraudes etc. En resumen, habría delitos por la venta de información en una parte y por el uso abusivo de los datos por otra. No obstante, Ladino aseguró no tener ni idea de las acciones The Best Marketing Limit.

Por la situación anterior el banco Colpatria comenzó una investigación interna y anunció las correcciones del caso; sin embargo, para la SIC, en primera instancia, decretó la entidad financiera debe pagar 700 millones por las acciones de su antiguo trabajador. Dentro del banco Colpatria los Pacheco aún mantienen un control importante; sin embargo, con la integración con Davivienda se espera un cambió el porcentaje de los accionistas.

El proceso entre Colpatria y Davivienda, presidente Javier Suárez, se espera finalice en 2025 y que la operación sea operativa durante el 2026. Mientras tanto el ejecutivo Jabar Singh deberá lidiar con la multa de la Superindustria y hacer los cambios del caso.

Vea también: El dueño de Colpatria da un paso al costado en la Junta de ETB que va a definir el rumbo de la compañía

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.