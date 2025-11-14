- La exconcejal Lucía Bastidas logró el primer avance del plan para recuperar y sacar del abandono 17 bajopuentes

El plan de recuperar 17 bajo puentes de la ciudad convertidos en botaderos de basura y en otros casos el hábitat de habitantes de calle y delincuentes, produjo el primer resultado con la transformación del espacio debajo del puente de la calle 53 con carrera 30 convertido ahora en locales comerciales que generaran 7 empleos directos y fueron abiertos para el servicio de la comunidad de Teusaquillo.

Quien ha estado al frente del proyecto es la exconcejal del partido verde Lucia Bastidas que le hizo campaña al alcalde Carlos Fernando Galán y fue nombrada directora de Espacio público en Bogotá. El presupuesto dispuesto fue de $ 1.328 millones y participaron varias entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Se busca con el programa salvar los espacios del abandono vueltos lugares oscuros e inseguros; basureros convertidos en refugios para habitantes de calle y delincuentes.

Bastidas trabajó por más de un año conjuntamente con el IDU, UAESP, la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Jardín Botánico, para lograr su recuperación total. Para garantizar la sostenibilidad del espacio recuperado, el lugar será entregado para su administración a la comunidad del barrio Galerías para que se haga cargo del sitio por un periodo de 5 años en este caso sería a la Asociación Cívica Centro Artístico y Cultural Galerías, quienes se encargaran del mantenimiento y conservación del lugar. Allí habrá actividades de peluquería, cafetería y un gran espacio multipropósito para eventos culturales y artísticos en beneficio de los ciudadanos de la Localidad de Teusaquillo y población flotante que a diario visita la zona.

El plan del Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán incluye intervenir y convertirlos en espacios beneficiosos para la comunidad con aprovechamiento económico de 17 bajo puentes localizados en la autopista sur con Avenida Villavicencio, calle 63 con Avenida Boyacá, calle 116 con Avenida 9, calle 127 con Avenida Boyacá, los 2 de la Avenida las Américas con carrera 30 entre otros.

Debajo de estos puentes habrá actividades no sólo de comercio, también actividad física en las canchas que se construirán para la práctica de padel, fútbol, pokeball, basquetbol, y hasta servicio de lavandería y puntos de información turística. En Bogotá existen 1.067 puentes 451 peatonales y 657 vehiculares, el objetivo de la defensoría del espacio público es recuperar durante el Gobierno de Carlos Fernando Galán unos 25 bajo puentes, la inversión de cada bajo puente oscila entre los 500 y 1.500 millones de pesos.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.