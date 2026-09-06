- Ella era Beatriz, la última sobreviviente de la poderosa dinastía de los Ardila Lülle

La hermana menor de los Ardila Lülle falleció 5 años después que su hermano el Carlos, el exitoso empresario que construyó un imperio de más de USD 2.300 millones

Beatriz Ardila Lulle fue la menor del matrimonio entre Carlos Julio Ardila Durán, un comerciante agrícola nacido en El Socorro, Santander, y Emma Lülle Lanch, una bumanguesa con sangre alemana. Creció junto a sus hermanos mayores: Isabel y Carlos Arturo.

Mientras su hermano Carlos se radicó en Medellín a inicios de los años cincuenta para graduarse de ingeniero civil e iniciar en Gaseosas Lux el montaje de la Organización Ardila Lülle (desarrollando la fórmula de Manzana Postobón en 1954 y adquiriendo el control de Postobón en 1968, medios de comunicación como RCN e ingenios como Providencia, Risaralda e Incauca), Beatriz permaneció radicada en Santander.

Carlos Julio Ardila Durán y Emma Lülle Lanch.

Beatriz se casó con el empresario Carlos Beltrán Harker, fallecido en 1994, con quien formó un hogar de cinco hijos. Aunque no ocupó asientos directivos en las juntas directivas principales de la matriz corporativa, su rama familiar se integró activamente a la vida empresarial: su hijo, Carlos Alberto Beltrán Ardila, fue nombrado presidente corporativo de la fábrica textil Coltejer S.A. durante la etapa de control accionarial del grupo, y ejerció funciones directivas e inmobiliarias como representante legal de compañías como la Constructora Fernando Mazuera S.A. y Heraga S.A..

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Durante los años de expansión de las compañías del emporio, Beatriz asumió la representación personal y protocolaria de su hermano en Santander. Acudía como delegada familiar a recepciones, actos públicos y compromisos gremiales en Bucaramanga en situaciones donde el empresario industrial no podía desplazarse. De forma simultánea, articuló una red de apoyo social en la región, respondiendo a peticiones comunitarias y canalizando aportes económicos a personas de sectores vulnerables.

Tras su partida el 13 de agosto de 2021, Carlos Ardila Lülle dejó un patrimonio de USD 2300 millones que construyó en 50 años.

Con el paso del tiempo y tras las muertes de su hermana Isabel en 1989 y de su hermano Carlos el 13 de agosto de 2021 en Cali, Beatriz quedó como la última integrante viva de la primera generación de la familia fundadora. Pasó sus últimos años de vida en Bogotá con un perfil reservado, residiendo junto a parte de su núcleo familiar. Falleció en Bogotá el sábado 5 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad. La noticia fue divulgada por el exsecretario de desarrollo social de Bucaramanga, Jorge Figueroa Clausen, y confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien lamentó la partida de la última de los Ardila Lülle.

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