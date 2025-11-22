La Fiscalía sueca entra a jugar en el caso de 18 aviones Gripen por los que pagó el gobierno Petro 16. 5 billones

Camilo Enciso exsecretario de transparencia de Presidencia le envió esta comunicación a la justicia Sueca para despejar las interrogantes por la compra

Camilo Enciso, el exsecretario de Transparencia durante la presidencia de Santos, denunció la compra de los aviones Gripen ante la Fiscalía de Suecia. En esta carta llama la atención sobre posibles intereses que pudieran haber entrado a jugar en la decisión de Petro de la millonaria adquisición por 16,5 billones de pesos, aproximadamente 149 millones de dólares, que comprometen las vigencias futuras.

En la carta Enciso solicitó una investigación sobre el proceso de compra.

Enciso es abogado egresado de la Universidad del Rosario con estudios complementarios en Relaciones Internacionales y en políticas públicas en la Universidad Harvard. Un año después de su grado, en uno de sus primeros trabajos fue en el bufete del penalista Jaime Lombana donde permaneció dos años largos. Su vinculación al gobierno Santos se dio por la ruta del entonces ministro de comercio industria y turismo y hoy presidente de la CAF el samario Sergio Díaz Ganados; ambos militantes del partido de la U colaboraron en la campaña presidencial del 2012.

Enciso terminó en director adjunto de Colombia Productiva, una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio y luego pasó a la oficina de trasparencia de la Presidencia de Santos Concluido el gobierno el investigador tomó las riendas del Centro de Pensamiento Pensar Unidos del Partido de la U.

Es quien ha realizado todas las denuncias sobre las propiedades de Armando Benedetti, a quien, según Enciso, las cuentas no le dan entre sus ingresos oficiales y los lujos, razón por la cual está investigado el Ministro del Interior por presunto enriquecimiento ilícito por la magistrada Lombana.

Según las denuncias de Enciso, Benedetti posee varias propiedades, una mansión que vale 3.600 millones de pesos en Puerto Colombia, Atlántico, que fue vendida por ($) 1.500 millones, el exsecretario de Transparencia pregunta ¿ qué paso con los 2100 millones faltantes? En su misma denuncia Enciso busca entender la relación de Benedetti con la mansión propiedad en Lagos de Caujaral, que fue donde se realizó el allanamiento, encabeza de la magistrada Cristina Lombana.

Vigilantes con la contratación del gobierno Petro, Enciso escaló su denuncia la Fiscalía Sueca sobre la base de que se trató de una compra a una empresa pública como es SAAB con ello busca establecer la trazabilidad de un negocio que tomo concretar alrededor de tres años y la firma del contrato que se oficializó el 13 de noviembre de 2025.

