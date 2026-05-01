La estrategia de BYD para acercar sus modelos a los colombianos; ya los pueden probar en Bogotá

La marca habilitó en Unicentro un circuito de 1.200 m² para test drive hasta el 3 de mayo, con modelos eléctricos como el Dolphin, Seagul, Yuan Up y Yuan Plus

A las 4:00 de la tarde del pasado 30 de abril, el parqueadero de banderas de Unicentro Bogotá se convirtió en una pista de pruebas para vehículos eléctricos. Allí, la marca china BYD activó una de sus apuestas comerciales más visibles del año: permitir que potenciales compradores conduzcan sus modelos en un entorno urbano controlado, en medio de una estrategia que ya completa varios años en el país.

Bajo el nombre de BYD TEST DRIVE EXPERIENCE, la compañía habilitó durante cuatro días (del 30 de abril al 3 de mayo) un espacio de más de 1.200 metros cuadrados destinados a pruebas de manejo, exhibición y activaciones de marca. Según explicó Maritza Rincón, gerente de mercadeo de BYD en Colombia, esta iniciativa responde a una estrategia sostenida. "Llevamos más de 6 años en el país y ya superamos las 20.000 unidades rodando en Colombia", afirmó en conversación con Las2orillas. La directiva precisó que este tipo de espacios buscan "acercar la tecnología al cliente a través de la experiencia directa con los vehículos".

¿Cómo funciona el Test Drive Experience de BYD?

El formato no es nuevo. De acuerdo con la vocera, el Driving Experience se implementa desde hace más de tres años en distintas ciudades del país. La mecánica se basa en la interacción guiada: pilotos expertos acompañan a los asistentes mientras recorren la pista, y personal especializado (denominado "Genius de producto") explica las características técnicas en un lenguaje sencillo.

En el caso de Bogotá, la activación incluye modelos como el Seagull, Yuan Up, Yuan Plus y el recién lanzado Dolphin. Este último registró más de 625 asistentes en su evento de lanzamiento, y, según datos entregados por la marca, agotó sus unidades disponibles para abril en los primeros tres días tras su presentación.

Rincón detalló que "todos los modelos incorporan la batería Blade, considerada la más segura del mundo", además de funciones como el sistema V2L, que permite suministrar energía a dispositivos externos. Estas características, indicó, forman parte de una oferta tecnológica que se mantiene "desde el vehículo de entrada hasta los modelos de gama alta".

"Y esta tecnología la bajamos a los clientes y la volvemos experiencia. Esto es lo que realmente hace que sea una marca tan cercana. También estamos en distintos puntos, estamos no solamente en centros comerciales con estrategias comerciales, sino que también enseñamos a las nuevas generaciones a amar la tecnología de BYD; y encontramos en estas generaciones como ellos saben más de la tecnología de BYD que hasta nosotros mismos", añade la directiva de la marca.

La estrategia también incluye incentivos comerciales. Durante los cuatro días del evento, la marca tendrá planes de financiación en alianza con entidades como Finandina, así como beneficios adicionales para quienes concreten una compra en el lugar.

Así, el llamado de la compañía se mantiene vigente durante este fin de semana: por tiempo limitado, los asistentes pueden acceder a pruebas de manejo gratuitas en un espacio diseñado para experimentar la conducción eléctrica de BYD en condiciones reales.

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