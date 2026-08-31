- La esposa del Ministro de justicia puede terminar de presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Al tiempo que el Tigre tumbaba la designación de Carolina Soto como Presidenta del gremio presentó una terna en la que pesa Sandra Gómez, pareja de Iván Cancino

La junta de la Cámara colombiana de la Infraestructura contrató una empresa Caza talentos para escoger el nombre de quien sucedería a Juan Martín Caicedo Ferrer, quien estuvo en la presidencia del poderoso gremio durante 20 años, a quien además le tocó sortear el enfrentamiento permanente del hoy expresidente Petro contra los constructores y los proyectos de autopistas 4G y el modelo de las concesiones y los peajes.

Se había definido que había llegado la hora para que a la cabeza de la CCI estuviera una mujer. Finalmente resultaron tres nombres, dos exministras y una ex codirectora del Banco de la República: María Consuelo Araujo, Carolina Soto y Ángela María Orozco. La junta escogió a la excanciller quien será la próxima embajadora de Colombia en Estados Unidos y por tanto renunció después de menos de tres meses en el cargo.

Esta decisión llevó al junta a cubrir con prontitud la vacancia y respetuosos de la selección de la firma caza talento, nombraron como presidenta de la CCI a la economista Carolina Soto, quien había conformado la terna de finalistas con un segundo puntaje. enunciar al cargo de presidenta En una polémica e inédita actuación el gobierno del presidente De la Espriella se hizo oír a través de su ministra de transporte Elsa Noguera y advirtió la inconveniencia del nombramiento. La junta, con miembros como Manuel Manrique presidente de la española Sacyr, dio el brazo a torcer y llevaron a que la ya nombrada Carolina Soto diera un paso al costado.

Con esta batalla ganada y con la puerta que dejó abierta el gremio de las grandes constructoras del país que vienen de pasar cuatro años negros en el gobierno de Gustavo Petro y buscan armonizar las relaciones, el gobierno del Tigre puso las cartas sobre la mesa con una nueva terna.

De la anterior selección conservó el nombre de la exministra Ángela María Orozco –quien ya tiene un alto cargo directivo en Avianca como vicepresidenta corporativa- pero incluyó dos nuevos nombres: la barranquillera Tatyana Orozco de la Cruz, quien fue Directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y Sandra Gómez quien fue presidenta de Findeter en el gobierno de Iván Duque pero además es la esposa del ministro de justicia Iván Cancino.

La junta directiva presidida por Juan Carlos Saavedra Vanegas deberá tomar una complicada decisión después del resbalón que tuvo en un episodio que además marca un precedente frente a otras realidades gremiales como es la el de la presidencia de la ANDI que tiene como cabeza desde hace 13 años a Bruce Macmaster y que es de público conocimiento las diferencias del Presidente de La Espriella con él, especialmente por su cercanía con el ex Presidente Santos, circunstancia similar a la de Carolina Soto.

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