- El magnate detrás del Hard Rock Stadium donde Inglaterra y Francia buscan el tercer puesto

El Hard Rock Stadium recibirá el tercer puesto del Mundial 2026. Su dueño, Stephen Ross, pasó de un despido a una fortuna de US$17.000 millones

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Francia. El recinto deportivo pertenece al empresario Stephen Ross, propietario también de los Miami Dolphins de la NFL y uno de los magnates inmobiliarios más influyentes de Estados Unidos.

Ross, cuyo patrimonio se estima en cerca de US$17.000 millones, construyó su fortuna después de un revés profesional. En 1972 fue despedido del banco de inversión Bear Stearns, una experiencia que cambió el rumbo de su carrera. Decidido a no volver a depender de un jefe, identificó una oportunidad en el negocio inmobiliario y apostó por desarrollar proyectos financiados mediante incentivos fiscales y esquemas atractivos para inversionistas.

Con un préstamo de US$10.000 otorgado por su madre, fundó ese mismo año Related Companies. La empresa comenzó desarrollando viviendas de interés social y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, con proyectos de lujo y usos mixtos.

The Vessel (diseñado por el estudio del arquitecto Thomas Heatherwick) es el principal punto de atracción y el corazón de la plaza pública de Hudson Yards

Su obra más emblemática es Hudson Yards, en Manhattan. La construcción comenzó en diciembre de 2012 y su primera fase fue inaugurada en marzo de 2019. El proyecto, desarrollado junto con Oxford Properties Group, demandó una inversión cercana a US$25.000 millones, convirtiéndose en el desarrollo inmobiliario privado más grande y costoso de la historia de Estados Unidos.

En la consolidación del imperio de Ross también fueron determinantes otros empresarios. Su tío, Max Fisher, financió sus estudios de posgrado y despertó en él el interés por el deporte, un sector que años después integraría a su portafolio de inversiones.

Otro aliado clave fue Jorge Pérez, empresario cubano-estadounidense de origen argentino, con quien compartió su paso por la Universidad de Michigan. Ambos identificaron el potencial del mercado inmobiliario y, en 1979, impulsaron The Related Group, firma vinculada a Related Companies y enfocada en desarrollar proyectos residenciales que combinaran viviendas con diseño, arte y espacios funcionales.

Esa visión se refleja en desarrollos como NoMad Residences Wynwood, en Miami, un proyecto que fusiona la estética neoyorquina con el carácter artístico e industrial del barrio Wynwood. Aunque se trata de un desarrollo dirigido al segmento de lujo, resume la filosofía empresarial de Ross y Pérez: crear espacios que ofrezcan una experiencia de vida, más allá de una vivienda.

La diversificación de los negocios de Stephen Ross también lo llevó al deporte. En 2009 adquirió una participación mayoritaria en los Miami Dolphins y el Hard Rock Stadium, escenario que ahora será protagonista del Mundial de 2026. Así, el recinto donde Inglaterra y Francia disputarán el tercer lugar también representa la historia de un empresario que transformó un despido en uno de los mayores imperios inmobiliarios y deportivos de Estados Unidos.

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