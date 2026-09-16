- La empresa TierraSua con la que el gobernador Carlos Amaya y un alfil político manejan contratos en Boyacá

Una batalla judicial emprendida por Fabio Guillermo Araque Álvarez, personero del municipio de Cuítiva, en Boyacá, terminó dándole visibilidad nacional a TierraSua, una empresa que se ha convertido en una operadora vial del departamento manejada administrativa y políticamente por el gobernador Carlos Andrés Amaya.

Antes de referir esa gesta, es preciso saber que la empresa tiene la estructura de una sociedad de economía mixta, controlada por el departamento y con la participación de privados, y actúa con criterio de monopolio a la hora de ejecutar millonarios contratos y convenios para el mantenimiento de la malla vial de buena parte de los municipios.

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Como se rige por el derecho privado, en sus proyectos no es tenido en cuenta el Estatuto de la Contratación Pública y por eso, sin pluralidad de oferentes y sin el apremio de las normas sobre publicidad y transparencia, consigue sus negocios de manera expedita como ocurrió en diciembre de 2024, en tan solo dos días, cuando se hizo a una adjudicación express por $3.200 millones.

Su representante legal desde su creación en 2019, durante el primer gobierno de Amaya, ha sido John Ernesto Carrero Villamil, exintegrante de los gabinetes del gobernador, exconcejal de Tunja, excandidato a la alcaldía de la ciudad bajo el auspicio de Alianza Verde y reciente alfil de la campaña que llevó al Senado a John Amaya, hermano del mandatario.

TierraSua la controla la Gobernación de Boyacá que tiene el 82% de esta empresa y el resto es de tres privados.

Aparte de una denuncia que reposa hace dos años en la Contraloría, TierraSua no había tenido hasta 2025 ningún requerimiento de tipo judicial. En julio de ese año el personero de Cuítiva denunció el incumplimiento del Convenio 0657 de malla vial, en lo relativo a la atención de un tramo crítico en su municipio, y exigió ser escuchado por la Asamblea Departamental y tener la oportunidad de confrontar allí al representante legal de la empresa.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Cuítiva amparó el debido proceso y derecho de participación del personero contra la Asamblea Departamental. Le ordenó a la Asamblea que en 10 días hábiles reanude la plenaria del 24 de julio de 2025 para agotar el punto de "Participación ciudadana" donde intervendrá él.

En ese mismo fallo la jueza advierte a TierraSua S.A.S. que, por orden constitucional y legal debería acudir, sin dilación alguna, a la citación que le realice la Asamblea para resolver las inquietudes de la Personería de Cuítiva. La decisión no se cumplió y fue preciso emprender una acción de desacato que ratificó lo decidido. Fuentes cercanas al proceso aseguran que la tutela de entonces, antecedida por una Acción Popular, fue seleccionada por la Corte Constitucional y eso haría que gobernación y empresa deban afrontar al menos un debate de control político sobre el manejo de recursos públicos por parte de la sociedad de economía mixta.

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Por ahora Carrero, su representante legal, dice que no está obligado a comparecer, entre otras cosas porque el demandante alega que el punto del incumplimiento es la ausencia de estudios previos. Apela entonces a un eufemismo y le ha dicho a la prensa regional, entre ella el diario Boyacá 7 Días, que TierraSua no es contratista sino ejecutor y que en realidad su trabajo es la venta de insumos para la construcción de las obras, algo que varias administraciones municipales controvierten.

Las2Orillas revisó los portales contratación públicas y encontró que desde su creación TierraSua ha ejecutado múltiples contratos y convenios principalmente con Gobernación de Boyacá, IDEBOY y municipios, con montos que van desde $50 millones hasta $45.738 millones en proyectos viales de gran envergadura.



Los principales negocios

Esta es una relación preparada con datos del SECOP y Gobernación:

Centro Agroindustrial del Oriente Colombiano - Convenio 4164 de 2024.

Objeto: "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros en el proyecto de elaboración de estudios para la creación del Centro Agroindustrial, Logístico y de Comercialización del Oriente Colombiano".

Valor: $665.472.398,50 M/CTE. Ha tenido al menos 2 suspensiones, 2 prórrogas y 2 modificatorios de forma de pago entre diciembre 2024 y septiembre 2025.

Plan Malla Vial Urbana 2025 - $50.000 millones. La Gobernación anunció en 2025 un plan para Tunja ($25.000M), Sogamoso ($14.000M), Chiquinquirá ($8.000M) y Duitama. La ejecución se estructuró vía convenios tripartitos entre el departamento, el municipio de Tunja y TierraSua S.A.S. para en mantenimiento y mejoramiento de 16.09 km de malla vial urbana de la capitañ boyacense.

Convenio Chiquinquirá 2025: CDP 6499 por $3.794.263.651,08 para malla vial urbana.

Red vial secundaria y terciaria 2025:

Contratación Directa CV-GB-0657-2025, con este objeto: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y TierraSua S.A.S. para el fortalecimiento en la red vial secundaria y terciaria por medio del mantenimiento periódico y rutinario".

TierraSua se llamó antes Alianza Societaria y de Desarrollo Empresarial de Boyacá S.A.S. (ASDETBOY S.A.S.) y tiene el NIT 901.285.377-2. Su accionista mayoritario sigue siendo es el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (IDEBOY), pero su operación es controlada por Carrero, quien ha su vez trabaja bajo la égida del gobernador.

Su relación es pública y directa: Carrero fue nombrado por Amaya como secretario de Infraestructura departamental y luego recibió respaldo político de Amaya para la alcaldía de Tunja en 2019 y 2023 como precandidato del equipo verde.

Desde 2024, con el regreso de Amaya a la Gobernación, TierraSua se consolidó como operador habitual de infraestructura mediante la figura de convenio interadministrativo de "aunamiento de esfuerzos".

La tradición de sus negocios y la manera como los consigue hace que veedores ciudadanos y críticos de la gestión de Amaya se refieran a la empresa como un “contratadero”, denominación reservada a aquellas entidades creadas con el fin de hacerle esguince a la Ley 80 sobre contratación y burlar también más de 60 normas que la reglamentan.

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