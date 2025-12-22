- El nuevo negocio de los Ardila Lülle con el que pondrán a temblar a marcas como Honda, Hero, AKT y más

La compañía, que ya participa en autos y motos, prepara una ofensiva industrial y comercial para ganar terreno frente a la competencia

Los Ardila Lülle, ampliamente reconocidos por lo que construyeron alrededor de Postobón, también decidieron competir hace décadas en el mundo de los vehículos a través de Los Coches. Este negocio arrancó hacia 1978 y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Con el paso de los años, la compañía se ha involucrado en distintos frentes del sector automotor: vehículos nuevos, usados e incluso el mercado de las motocicletas.

Su ingreso a este último segmento se dio a finales de 2020, cuando comenzaron a representar marcas como Vespa y Piaggio. Poco después se sumó la italiana Aprilia, que hoy se ha convertido en una de las insignias del grupo dentro del negocio de las motos.

En medio del buen momento que atraviesa el sector, que este año está cerca de superar el millón de motocicletas vendidas, según cifras de la Andi y Fenalco, Los Coches quiere ir por más. Así lo confirmó su actual gerente, Ricardo Salazar, administrador de empresas de la Universidad Nacional, quien asumió el cargo en 2005 y ya completa más de dos décadas al frente de la compañía.

Salazar reveló que Los Coches tiene entre sus planes montar su propia planta de ensamblaje de motocicletas, la cual estará ubicada en la zona franca de Sesquilé, donde el grupo ya cuenta con un espacio. En una primera etapa, el proyecto estará enfocado exclusivamente en Aprilia, la marca que hoy lidera su apuesta en este segmento. La meta es clara: que la primera motocicleta ensamblada en esta planta salga durante el primer semestre de 2026.

Una decisión de este tipo trae consigo varios impactos. Además de la generación de nuevos empleos en la región donde se ubicará la planta, también podría permitir una reducción en los costos de las motocicletas, lo que se traduciría en precios más competitivos. Una ventaja clave para posicionar mejor la marca en el mercado colombiano y hacerla más accesible para un mayor número de compradores.

Nuevas marcas: los otros planes de Los Coches de Ardila Lülle en Colombia

La ofensiva del grupo no se limita al negocio de las motos. Los Coches también busca fortalecer su participación en el sector automotor. Según le reveló Ricardo Salazar al diario La República, la empresa tiene como objetivo alcanzar en 2026 cerca del 10 % del mercado, una meta ambiciosa si se tiene en cuenta la alta competencia que existe actualmente.

Parte de esa estrategia pasa por la llegada de una nueva marca de vehículos utilitarios provenientes de China, con la que esperan ganar terreno en un segmento que sigue creciendo en el país. Una movida con la que Los Coches, respaldada por el músculo empresarial del Grupo Ardila Lülle, busca reacomodarse en el tablero automotor colombiano y ampliar su presencia en los próximos años.

