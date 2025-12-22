La mujer acusada de envenenar a 2 niñas con talio, rompió su silencio antes del intento de suicidio y captura en Londres

Señalada por la muerte de 2 menores y la de la esposa de su examante, Zulma Guzmán habló con Focus Noticias cuando ya pesaba una orden de Interpol

Días antes de ser hallada por la policía de Londres, tras lanzarse al río Támesis en aparente intento de suicidio, Zulma Guzmán decidió contar la versión de su historia antes de desaparecer del radar y volver a aparecer de la forma más inesperada. Economista de formación, con una trayectoria profesional ligada a temas ambientales, financieros y empresariales, su nombre pasó de los círculos académicos y corporativos a los titulares judiciales cuando fue señalada como la principal sospechosa del envenenamiento con talio de dos niñas menores de edad, ocurrido tras el consumo de unas frambuesas contaminadas. A esa acusación se sumó otra aún más grave: su presunta relación con la muerte de Alicia Grajales Sardi, esposa de Juan de Bedout, quien durante años fue su amante y es padre de una de las menores fallecidas.

Lea también: La verdad detrás de las frambuesas envenenadas con talio en Bogotá

La entrevista que concedió al canal de YouTube Focus Noticias del periodista Florencio Sánchez se dio en un momento crítico. Zulma Guzmán ya había salido de Colombia, la Fiscalía había solicitado una orden de captura internacional en su contra y su imagen pública estaba, según ella, completamente destruida. En esta conversación, habla de su relación pasada con Juan de Bedout, niega haber tenido cualquier contacto con las niñas o con su entorno familiar, rechaza de manera tajante las acusaciones por envenenamiento y sostiene que fue convertida en el blanco más fácil dentro de una investigación marcada por la presión mediática y el dolor de las víctimas.

Días después de esta entrevista se dio la escena del río Támesis, en Londres, de donde fue rescatada por la policía británica. Tras verificar su identidad y confirmar que pesaba sobre ella una circular roja de Interpol, fue capturada por las autoridades londinenses. Este video recoge sus palabras antes de ese episodio definitivo, cuando aún intentaba explicar su versión de los hechos y defender su inocencia frente a una de las investigaciones criminales más estremecedoras y controvertidas de los últimos años.

Aquí la entrevista:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.