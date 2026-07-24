- La empresa bogotana que aprovechó el boom de las motos para convertirse en una de las que más vende cascos en el país

Cascoloco, fundada por Carlos Aristizábal, con sus 12 tiendas ha logrado vender al año más de 300 mil unidades y consolidarse como uno de los grandes del sector

Todavía no amanece y las motocicletas ya comenzaron a adueñarse de las calles. En Bogotá, serpentean entre los carros buscando ganarle unos minutos al tráfico; en Medellín trepan las montañas para conectar barrios donde un bus tardaría el doble; en ciudades intermedias y pequeños municipios son el vehículo que lleva al trabajador, al estudiante, al campesino y al domiciliario.

Antes de que el motor arranque, sin embargo, hay un gesto que se repite millones de veces al día: ajustar el casco. Hace apenas dos décadas ese elemento era visto por muchos como una obligación para evitar una multa.

Hoy, es una de las piezas más importantes de una industria que crece al mismo ritmo que las motocicletas. Colombia cerró 2025 con más de 1,1 millones de motos nuevas matriculadas, la cifra más alta de su historia y una muestra de cómo este vehículo dejó de ser una alternativa económica para convertirse en la principal herramienta de trabajo y movilidad de millones de familias.

En medio de esa transformación apareció una empresa familiar que entendió que el verdadero negocio no estaba únicamente en vender cascos, sino en acompañar el cambio cultural de todo un país.

Hace cerca de trece años nació Cascoloco, un emprendimiento impulsado por la pasión por las motocicletas y por la idea de que la seguridad podía convertirse en un mercado con enorme potencial. En ese momento, el panorama era muy distinto. El motociclista colombiano solía comprar el casco más barato que encontraba, pocas veces preguntaba por certificaciones y el diseño ocupaba un lugar secundario frente al precio.

Con el paso de los años el mercado comenzó a cambiar. Las motos dejaron de ser un lujo reservado para unos pocos y pasaron a convertirse en el vehículo más vendido del país. Cada nuevo registro significaba también un nuevo conductor que necesitaba protección.

Cascoloco entendió que ese crecimiento debía ir acompañado de una mayor conciencia sobre la calidad de los elementos de seguridad. Hoy la compañía comercializa alrededor de 300.000 unidades al año, una cifra que representa cerca del 10 % del mercado colombiano, donde se venden aproximadamente tres millones anualmente. Los productos que ofrece cuentan con certificaciones internacionales y la empresa exige a sus proveedores estándares que incluso superan los mínimos establecidos por la regulación nacional.

El crecimiento también se refleja en su operación. Actualmente, cuenta con más de 10 tiendas físicas distribuidas en distintas regiones del país, además de fortalecer su canal de comercio electrónico para llegar a clientes en el territorio nacional. Al frente del negocio está Carlos Aristizábal, gerente de Cascoloco, quien ha impulsado la expansión de la empresa apostándole a un modelo especializado, centrado en la seguridad y en una atención dirigida exclusivamente al motociclista.

Carlos Aristizabal, actual gerente de Cascoloco

Cuando el casco dejó de ser un gasto para convertirse en una inversión y Casco Loco aprovechó

Durante años bastaba con cumplir la norma. Actualmente, el consumidor pregunta por materiales, peso, ventilación, resistencia al impacto, visores, sistemas antivaho y compatibilidad con intercomunicadores. El casco pasó de ser un accesorio obligatorio a convertirse en un producto donde la tecnología también tiene un papel determinante.

Ese cambio también se refleja dentro de Cascoloco. Aunque la empresa amplió su portafolio con chaquetas, guantes, maletas, botas, intercomunicadores y otros accesorios, los cascos siguen siendo el corazón del negocio: representan cerca del 60 % de las unidades vendidas y alrededor del 80 % de la facturación.

Para responder a la demanda mantiene inventarios mensuales que oscilan entre 18.000 y 25.000 unidades, además de decenas de miles de accesorios, cifras que aumentan o disminuyen según la temporada y el comportamiento del mercado.

El crecimiento de Cascoloco, además, cuenta otra historia: la del motociclista colombiano. Cada vez más personas utilizan ese vehículo para trabajar en plataformas de domicilios, desplazarse hacia zonas donde el transporte público es insuficiente o reducir tiempos de viaje en ciudades congestionadas.

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Detrás de cada moto nueva existe una cadena económica que involucra ensambladoras, concesionarios, talleres, aseguradoras, fabricantes de accesorios y empresas dedicadas a la seguridad vial.

Un mercado donde gigantes nacionales e internacionales compiten por cada motociclista

El crecimiento del parque de motocicletas convirtió a Colombia en un negocio cada vez más atractivo para quienes comercializan elementos de protección. Hoy, Cascoloco ya no compite únicamente con pequeños almacenes especializados, sino con grandes cadenas y distribuidores que también han encontrado en este segmento una oportunidad de negocio.

Entre los jugadores más fuertes aparecen empresas como Motozone, Motoborda, AKT Motos, Auteco Shop, Full Moto, Mundimotos y las tiendas oficiales de ensambladoras como Hero, Yamaha, Suzuki y Honda, que además de motocicletas ofrecen una amplia línea de cascos y accesorios para sus clientes.

A ellos se suman plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Falabella, que ampliaron la oferta disponible para los motociclistas y aumentaron la competencia en precio y variedad. En ese escenario, Cascoloco decidió diferenciarse apostándole a la especialización. Más que vender un casco, busca ofrecer asesoría para que cada conductor encuentre el modelo adecuado según su tipo de conducción, presupuesto y necesidades de seguridad.

predominaban los cascos básicos, hoy los consumidores buscan productos certificados, con mejores materiales, visores de mayor calidad, sistemas de ventilación y tecnología que hace una década pocos preguntaban. Ese cambio de mentalidad terminó beneficiando a empresas especializadas como Cascoloco, que crecieron al mismo ritmo que evolucionó el motociclista colombiano.

El futuro también viaja sobre una motocicleta

Las proyecciones indican que Colombia seguirá siendo uno de los mercados de motocicletas más importantes de América Latina. Mientras las ciudades continúan enfrentando problemas de congestión y millones de personas encuentran en este vehículo una alternativa de movilidad y empleo, la necesidad de elementos de protección seguirá creciendo.

Cascoloco nació cuando pocos imaginaban que el país llegaría a vender más de un millón de motos nuevas en un solo año. Quince años después, la empresa es testigo de una transformación que va mucho más allá de los números.

Detrás de cada casco hay una historia distinta: la del domiciliario que atraviesa la ciudad bajo la lluvia, la del campesino que conecta veredas apartadas, la del estudiante que reduce a la mitad su tiempo de viaje o la del padre de familia que encontró en la motocicleta una herramienta para llevar el sustento a casa.

En un país que aprendió a moverse sobre dos ruedas, proteger la cabeza dejó de ser un simple requisito de tránsito. Se convirtió en una decisión que, muchas veces, puede marcar la diferencia entre llegar al destino... o no hacerlo.

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