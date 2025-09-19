La empresa belga Exmar que pondrá la unidad flotante de gas para la regasificadora del Pacífico en Buenaventura

La empresa belga Exmar, será el encargado de proveer una unidad flotante de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en la bahía de Buenaventura. En marzo, Ecopetrol adjudicó un contrato de servicios de regasificación a la empresa vallecaucana PIO SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S.), propiedad de Óscar Isaza, para la construcción de una planta regasificadora en la región del Pacífico. Esta planta, cuya operación se prevé para el segundo trimestre de 2026, tendrá la capacidad de regasificar 60 millones de pies cúbicos de gas por día.

Oscar Isaza ha sido, a través de PIO SAS, ha sido el desarrollador de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) – Puerto Solo – y adelanta actualmente la construcción de Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño. En virtud del acuerdo con Regasificadora del Pacífico, PIO SAS se encargará de instalar la unidad flotante de almacenamiento de GNL importado en la bahía interior de Buenaventura. Posteriormente, el gas será descargado en buques metaneros con isocontenedores, transportado en barcazas hasta el puerto de Buenaventura y luego en camiones a una planta en Buga para su inyección en el sistema nacional de transporte de gas de Colombia.

Para este proyecto, Óscar Isaza seleccionó a Exmar como proveedor de la unidad flotante. La compañía belga, controlada por la familia Saverys, deberá garantizar la energía requerida para que el gas importado se mantenga a una temperatura de aproximadamente -162 grados centígrados en tanques especiales, la cual permite mantener el gas importado en estado líquido que facilita su transporte y almacenamiento. Los contratos se firmaron en Eemshaven, Países Bajos, durante una visita de representantes de PIO y Ecopetrol a la planta de regasificación de gas de Exmar.

La familia Saverys es una de las más antiguas en el sector naviero de Bélgica, con un legado que se remonta a Bernard Boel (1798-1872), un carpintero del astillero sur de Amberes que junto con la familia Cigrang formaron la empresa de transporte de carga seca Bocimar (BOel, CIgrang, MARtime). Su grupo, CMB, se divide en tres filiales: Bocimar (carga seca), Exmar (buques gaseros) y Euronav (buques petroleros). El presidente de Regasificadora del Pacífico (RDP), Óscar Isaza, destacó el respaldo de más de 60 líderes comunitarios de Buenaventura y Buga.

