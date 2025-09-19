Regresan los hidroplanos a Colombia y se estrenarán en la Ciénaga de Ayapel en Córdoba  

Los beneficiados con el vuelo que inaugurará la empresa de charters Searca serán quienes disfrutan de este destino turístico a seis horas por tierra de Medellín

Por un trabajo coordinado entre La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Córdoba se logró traer los hidroaviones al país. En Colombia hace más de 50 años no se utilizaba la estrategia de los hidroaviones en el transporte del país. En Ayapel, Córdoba, la empresa Searca logró el acuatizaje de un aeroplano en el rio, en una ruta de prueba entre Medellín, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba.

Los hidroaviones buscan ser una alternativa para mejorar la conectividad de las regiones. Para la gobernación de Córdoba, hoy con Erasmo Zuleta a la cabeza, si se logra instaurar rutas donde no sea necesario la construcción de aeropuertos las regiones estarían más integradas y sería más fácil la unión de las regiones. En palabras del Secretario de la Aeronáutica Civil, Álvaro Mujica en relación a la prueba piloto afirmó: “va a permitir unir al Pueblo de Ayapel con las principales ciudades de la región unir a todas las zonas apartadas que hay en este país sin hacer una gran inversión en infraestructura”.

De la empresa Searca, nombre completo Servicio Aéreo de Capurganá, se conoce a su fundador y gerente, Jorge Campillo. El negocio se enfoca en los vuelos chárter, la idea de Campillo era enfocarse en alquilar aviones para el sector privado con fines empresariales como llevar empleados de Ecopetrol, transportar equipos de fútbol como el Deportivo Cali entre otros. El otro filón del negocio de Searca era el turismo a regiones no tan visitadas del país.

La flotilla de Searca cuenta con 30 aviones, entre ellos se cuenta un Gulfstream G200, cinco Hawker Beechjet 400A, diecinueve Beechcraft 1900D y cinco Let 410 UVP-Es. Ahora con el tema de los hidroaviones y la involucración de Searca, Jorge Campillo mencionó: “los jóvenes nunca lo vieron, así empezó la aviación en este país con SCADTA, y la estamos recuperando ahora, porque es una muy buena forma de conectividad, es excelente en el tema ambiental, porque disponemos de ríos, lagunas naturales, represas y dos mares, que hacen perfecta la operación de los aviones anfibios”.

Los hidroplanos llegaron a Colombia en 1920, con la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA). El primer vuelo en hidroavión fue de Barranquilla hasta el interior del país. Ahora el gobierno nacional busca reactivar ese tipo de aviones

