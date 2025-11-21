La UNAL queda dividida luego de que el Consejo de Estado tumbara la rectoría de Leopoldo Múnera

Tras veinte meses de disputa, Ismael Peña podrá retomar el cargo, luego de que el Consejo de Estado validara la transparencia de su elección

Faltando tres semanas para finalizar el calendario académico correspondiente al segundo semestre del año, la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional ha llegado a su final. La última palabra la tenía el Consejo de Estado, el cual señaló que la llegada de Leopoldo Múnera a la rectoría se encontraba atravesada por diferentes irregularidades y, por lo tanto, debía ser anulada.

Esta contienda se remonta al 21 de marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario eligió como rector a José Ismael Peña. Ante este hecho, se despertó la indignación de la comunidad universitaria, pues Peña no era el candidato que había ganado en la consulta estudiantil. Además, en su elección se vio implementado el método Borda —nunca antes usado— con el cual, aseguraban los demandantes, se había favorecido indebidamente al chiquinquireño.

Aunque la consulta estudiantil no es vinculante, la comunidad unaleña expresó su descontento al sentir que nunca era tomada en cuenta su opinión. Esto desencadenó en innumerables bloqueos y manifestaciones que se extendieron por 63 días, por lo que la posesión de Peña nunca se pudo llevar a cabo y, a los 35 días de haber sido elegido, decidió ir a la Notaria 14 en compañía de 5 testigos para autoposesionarse como rector de la UNAL.

Ante la crítica situación que enfrentaba la Nacional y la necesidad de que los estudiantes regresaran a las aulas, el CSU revocó la elección de Peña y designó a Leopoldo Múnera como rector de la UNAL. Pero, Ismael Peña no se quedó de brazos cruzados e interpuso acciones legales al considerar que ser apartado del cargo era una violación de principios fundamentales del Estado de Derecho.

Finalmente, después de veinte meses que tuvieron en expectativa a toda la comunidad universitaria, los magistrados de la Sección Quinta concluyeron que la elección de Ismael Peña había sido transparente, asegurando que el Consejo Superior Universitario había desconocido la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acogidos en una mala interpretación del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, el cual permite corregir irregularidades en actos administrativos, siempre y cuando la corrección se realice antes de expedir el acto definitivo. En otras palabras, el Consejo Superior Universitario (CSU) no tenía competencia para modificar o revocar la elección de Peña; esto solo podía hacerlo un juez.

Adicional a esto, el Consejo de Estado señaló que Juan David Correa, exministro de Cultura, designado para ejercer las funciones de ministro de Educación en la crisis de la elección del rector de la Universidad Nacional, ejerció una influencia indebida en el CSU.

Cabe recordar que tanto Juan David Correa como Gustavo Petro siempre apoyaron abiertamente la elección de Múnera, lo cual despertó acusaciones de varios sectores que señalaban que el abogado del Rosario representaba una supuesta instrumentalización ideológica que viola el principio de autonomía universitaria.

Con esta sentencia emitida por el Consejo de Estado, la gran mayoría de integrantes de la comunidad universitaria reciben la noticia como un baldado de agua fría y ya se preparan para tomar medidas en una asamblea de sede extraordinaria convocada para el viernes 21 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio León de Greiff.

Mientras que, otros sectores cercanos a Peña, celebran la decisión y la ven como una batalla ganada al gobierno Petro. Por el momento solo queda esperar que la decisión sea acatada por las partes y Peña se acomode en cuestión de días en la oficina del Edificio Uriel Gutiérrez para que empiece a ejercer la rectoría.

