La dura vida que ha tenido 'El Tigre' el hijo de Santiago Alarcón en El mán es Germán

Sobrevivió y se recuperó de un infarto cerbral y también le hizo el quite a los golpes económicos. Hoy está saliendo de todo con la fuerza de el tigre

Jesús Forero ha demostrado ser un verdadero tigre, tal como lo llamaban en la serie El man es Germán, en la que presisamente interpretó a El tigre, el hijo de Germán, que encarnó el gran Santiago Alarcón. Hoy es profe de lo que mejor sabe hacer, pararse frente a las cámaras. Está dictando clases de actuación, mientras se sigue preparando para cuando llegue otro papel perfecto para él.

Chucho Forero, como le dicen sus amigos, no la tuvo fácil luego de haber salido de la serie. No tuvo el éxito que si tuvieron otros de sus compañeros de set y luego de El man es Germán no se le pudo ver mucho por la panatalla chica. De vez en cuando hacía algunos papeles pequeños, con los que alcalnzaba a demostrar el talento que lo convirtió en el querido Tigre de la serie protagonizada por Alarcón.

A comienzos de 2019 Jesús Forero sufrió un terrible accidente cerebral que lo tuvo varios días hospitalizado. Estaba grabanado precisamente un capítulo cuando le dio el infarto cerebral por los que tuvieron que trasladarlo de urgencias. El actor tuvo que asistir a terapias y tratamientos para recuperar el movimiento de su cuerpo y extremidades.

Por cuenta de lallegada del Covid-19 el artista tuvo tambien varias dificultades económicas. Montó un par de emprendimientos de comidas rápidas y la llegada de las medidas para evitar la propagación de virus lo mantuvieron cerrado apenas iniciendo los negocios, por lo que tampoco le fue bien por ahí.

