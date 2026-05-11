- La dura pelea entre el Gobierno y Colfuturo por millonarios recursos públicos

Aunque Camila Escobar no se ha posesionado en la dirección de Colfuturo, ya la ministra de MinCiencias Yesenia Olaya se adelantó a recibirla con una fuerte ofensiva

Tras revisar el programa Crédito-Beca de Colfuturo, que maneja más de $540.000 millones de recursos públicos, Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó ante los entes de control una serie de hallazgos. Según la funcionaria, se detectaron irregularidades graves, incluyendo la falta de trazabilidad en los convenios, el depósito de dinero a terceros no relacionados y la existencia de fondos "ociosos" que no generaron rendimientos para el Estado.

Uno de los puntos críticos del informe señala que, entre 2009 y 2022, la entidad habría mezclado sus cuentas propias con los recursos públicos, distribuyendo rendimientos financieros por $4.800 millones mediante un sistema interno no documentado ante el Ministerio. Además, Minciencias denunció que, al cierre de 2025, el 96 % del portafolio (unos 26,6 millones de dólares) estaba concentrado en bancos con operaciones en Panamá, una jurisdicción bajo vigilancia tributaria internacional que no figura en los convenios firmados.

Uno de los puntos críticos del informe señala que, entre 2009 y 2022, la entidad habría mezclado sus cuentas propias con los recursos públicos, distribuyendo rendimientos financieros por $4.800 millones mediante un sistema interno no documentado ante el Ministerio. Además, Minciencias denunció que, al cierre de 2025, el 96 % del portafolio (unos 26,6 millones de dólares) estaba concentrado en bancos con operaciones en Panamá, una jurisdicción bajo vigilancia tributaria internacional que no figura en los convenios firmados.

Se estaban robando los recursos públicos de Colfuturo. Y la juventud sin becas para estudiar en el exterior https://t.co/1eUy9Q7Ph9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026

La respuesta de Colfuturo

Por su parte, Colfuturo ha rechazado estas acusaciones calificándolas de tendenciosas y falsas. La organización defendió su trayectoria de más de treinta años como aliada del Estado en el desarrollo de programas de formación de alto nivel en el exterior. Entre 1992 y diciembre de 2025, Colfuturo comprometió recursos para financiar (hasta el día de hoy) 18.056 estudiantes por USD 658 millones; de esta suma, USD 232 millones fueron aportados por Minciencias y USD 426 por Colfuturo.

La vocería de Colfuturo aseguró que el manejo de recursos en dólares busca proteger el valor del dinero frente a la volatilidad del mercado, porque, dado que los compromisos con los beneficiarios y beneficiarias se ejecutan en moneda extranjera, la gestión de los recursos en dólares responde a criterios técnicos orientados a preservar su valor y mitigar riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

Esta práctica ha sido consistente con la operación histórica del programa y con la necesidad de garantizar estabilidad, priorizando en todo momento la liquidez y disponibilidad oportuna, asegurando que los beneficiarios cuenten con los fondos necesarios para el desarrollo de sus programas académicos.

Según Colfuturo, la operación financiera y administrativa del programa se ha desarrollado históricamente en el marco de los convenios suscritos con el Estado desde su fundación hace 35 años y bajo esquemas permanentes de reporte, seguimiento y control institucional.

El gobierno retiró su financiamiento a Colfuturo en diciembre del año pasado

Esta nueva controversia se suma a la decisión del presidente Petro de retirar el financiamiento estatal al programa a partir de 2026, bajo la premisa de que los recursos públicos no deben estar inmovilizados en cuentas financieras de entidades privadas.

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Según la ministra Olaya, bajo la administración de Colfuturo, hoy permanecen sin invertir 18 millones de dólares correspondientes a reintegros y rendimientos financieros del programa Crédito Beca

Camila Escobar llegará a mediados de mayo a Colfuturo, luego de su retiro de la presidencia ejecutiva de Procafecol y junto con la junta directiva de la entidad deberá analizar cómo responder a estos nuevos cuestionamientos del gobierno. El otro desafío consiste en operar sin el 40 % de recursos públicos que recibía hasta el año pasado.

El impacto que se prevé es severo: se estima que la capacidad de financiación de la entidad se reducirá en un 85 %, lo que la obligaría a pasar de beneficiar a miles de profesionales a tan solo 300 estudiantes por año.

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