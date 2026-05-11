La fuerte avanzada de empresarios indios para explotar el oro de Colombia

Pradeep Garg , fundador del grupo Kenan, compró la mina El Desquite por USD 1,1 millones, siguiendo los pasos de Vikram Sodhi que ya tiene la mayoría de Mineros

La irrupción de capitales indios en la minería de oro colombiana está cambiando un mapa que fue dominado durante décadas por canadienses, y más recientemente por capitales chinos. El último caso en la avanzada india ha sido la adquisición de la mina El Desquite, en el municipio de Suárez, Cauca. Kundan Minerals and Metal compró el 80 % de la sociedad Compañía Minera El Desquite de Colombia S.A.S. por USD 1,1 millones.

Aunque se trata de una mina mediana frente a otros gigantes auríferos del país, la operación confirma la llegada de inversionistas indios de peso. Kundan Minerals and Metals hace parte del Kundan Group, cuyo fundador y presidente es el empresario Pradeep Garg, quien posee la refinería de oro privada más grande de la India.

Kundan Minerals and Metals realizó la operación a través de su subsidiaria extranjera Kundan Ventures Fzco. El holding data de 1971, cuando empezó como Kindan Rice Mills y ahora su actividad va desde los metales preciosos, la refinación de oro, importación de lingotes, y acuñación de monedas hasta cuidado personal, energía y joyería de oro.

En algo más de cinco décadas, Pradeep Garg volvió una pequeña unidad comercial en un negocio billonario y multifacético. En India tiene asignados 16 bloques y acreditaciones Nably BIS, que son de alto nivel, y se utilizan en ese país para garantizar la calidad y competencia técnica en sectores como la minería, laboratorios y metales preciosos.

La empresa colombiana adquirida fue constituida en 2014 para la extracción de oro y otros metales preciosos en el corregimiento La Balastrera, en Suárez (Cauca) y su última facturación registrada está entre $ 2.000 - 5.000 millones.

Las otras de la avanzada

La avanzada india no se limita a El Desquite. El nombre que más resuena actualmente en el sector es el de Vikram Sodhi, inversionista indio y fundador de Sun Valley Investments, exbanquero de inversión de Morgan Stanley, quien se ha convertido en el principal accionista de Mineros S.A., una de las compañías auríferas tradicionales del país.

En efecto, durante 2024 y 2025, Sodhi ejecutó varias operaciones para aumentar progresivamente su participación accionaria en la empresa antioqueña. Primero adquirió cerca del 25 % de las acciones que estaban en manos de Mercantil Colpatria y posteriormente lanzó varias Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para seguir consolidando el control de la compañía. En mayo de 2025 ya controlaba el 57,42 % de las acciones de Mineros.

Mineros tiene operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, además de activos en Nicaragua y Chile, lo que le permite al empresario indio tener exposición regional en producción de oro.

Antes de la llegada de inversionistas indios, las mayores operaciones extranjeras habían estado protagonizadas principalmente por compañías canadienses y chinas. El caso más sonado fue la compra de Continental Gold por parte de la china Zijin Mining, que tomó control del megaproyecto Buriticá, uno de los yacimientos de oro más importantes de América Latina.

Detrás de este interés hay una realidad contundente: el oro volvió a convertirse en refugio global de inversión. Las tensiones geopolíticas, la inflación internacional, la incertidumbre económica y las compras masivas de bancos centrales han disparado el precio del metal precioso, incentivando nuevas adquisiciones mineras alrededor del mundo.

Colombia aparece como un objetivo particularmente atractivo por varias razones: posee importantes reservas poco explotadas, los costos de operación son relativamente competitivos y hay una larga tradición minera en el país. Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas concentran buena parte del interés internacional.

Sin embargo, el negocio minero colombiano no está exento de riesgos. Muchas de las zonas ricas en oro presentan problemas de orden público, presencia de minería ilegal y conflictos sociales. En regiones como el Bajo Cauca antioqueño y parte del Cauca, los problemas incluyen invasiones ilegales, grupos armados y disputas ambientales. No obste, el brillo del oro no deja de ser atractivo.

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