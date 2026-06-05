La dura enfermedad que tiene al goleador Iván René Valenciano en la lucha por su vida

El histórico anotador del Junior de Barranquilla, con 158 goles, padece trombocitosis esencial y se someterá a un tratamiento especializado en EE. UU.

Hubo una época en la que los estadios sabían exactamente lo que iba a pasar cuando Iván René Valenciano recibía un balón cerca del área. La jugada parecía escrita de antemano. Un movimiento corto, un giro preciso, un remate seco y la red se estremecía.

El ‘Bombardero’ vivía de convertir segundos en goles y partidos cerrados en victorias. Hoy, décadas después de aquellas tardes de gloria, disputa un encuentro completamente diferente. No hay árbitro, tribunas ni marcador electrónico. El rival es invisible, juega en silencio y se mueve por su sangre.

A los 54 años, el histórico atacante barranquillero anunció que enfrenta una enfermedad hematológica (trastornos que afectan la sangre, la médula ósea, los ganglios linfáticos y el bazo). La revelación no llegó en una rueda de prensa ni en un escenario deportivo. Surgió durante una conversación íntima en el pódcast El Mundo de Aco, donde abrió una puerta que había mantenido cerrada incluso para muchas personas cercanas.

La confesión cayó como uno de esos goles inesperados en tiempo de reposición. “Estoy luchando contra un cáncer”, expresó Valenciano, dejando en silencio por unos segundos al entrevistador.

La enfermedad que obligó a Iván René Valenciano a cambiar de cancha

Las señales de que algo no marchaba bien habían aparecido tiempo atrás. En julio de 2025, Valenciano sufrió una descompensación que obligó a su hospitalización de urgencia en Estados Unidos. En aquel momento recibió atención especializada y una transfusión sanguínea que despertó preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

Meses después, confirmó el verdadero alcance de la situación generando alerta entre sus seguidores. No era para menos. Se trataba del hombre que construyó buena parte de su legado a punta de goles y que durante años acostumbró a la afición a celebrar.

Esta vez, la noticia era tenía que ver con enganches ni remates. Los médicos descartaron que se tratara de leucemia. El diagnósticofue: trombocitosis esencial, una enfermedad que provoca que la médula ósea produzca una cantidad excesiva de plaquetas y, en consecuencia, se genere sangre con coágulos y alteraciones que complican su estado de salud.

En términos de Mayo Clinic, las plaquetas son fundamentales para la coagulación. Sin embargo, cuando se producen en exceso pueden aumentar el riesgo de trombos y otras complicaciones circulatorias.

De acuerdo con especialistas, la enfermedad suele diagnosticarse con mayor frecuencia después de los 50 años y puede provocar síntomas como dolores de cabeza, mareos, molestias torácicas y alteraciones visuales. En algunos casos, los pacientes requieren medicamentos para controlar el número de plaquetas y disminuir el riesgo de complicaciones.

Por esa razón, Valenciano confirmó que está próximo a iniciar un tratamiento más severo y exigente en Estados Unidos, motivo por el cual desaparecerá temporalmente de los espacios públicos.

Del área rival al hospital: el nuevo desafío del ‘Bombardero’

Los 158 goles del Bombardero, con Junior de Barranquilla, lo mantienen como el máximo artillero en la historia del club, una marca que todavía parece lejana para quienes han vestido la camiseta rojiblanca después de él.

Además, figura entre los máximos anotadores del fútbol profesional colombiano con 217 tantos en Independiente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena y algunas experiencias internacionales.

También integró la Selección Colombia que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, en una de las generaciones más recordadas del balompié nacional.

Iván René Valenciano portando la camiseta de la Selección Colombia.

Ahora, sin embargo, la batalla es distinta. Ya no se trata de ganarle la posición a un defensa central ni de anticiparse a un arquero. Tampoco de buscar el espacio exacto dentro del área. La estrategia se concentra en seguir cada indicación médica y afrontar un tratamiento que marcará los próximos meses de su vida.

Es un partido largo, de resistencia y paciencia. Uno de esos encuentros en los que no gana quien marca primero, sino quien encuentra fuerzas para seguir compitiendo hasta el último minuto. Y si algo ha demostrado Iván René Valenciano, desde que comenzó a perseguir balones en los barrios de Barranquilla, es que no es de los que abandona la cancha antes del pitazo final.

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