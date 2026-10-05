- La dura enfermedad que sacó de la tv a la presentadora Linda Palma y la obligó a aprender a caminar y hablar de nuevo

A los 23 años le diagnosticaron la enfermedad. Una recaída en 2016 le quitó el habla y la movilidad, su recuperación fue lenta, pero salió vencedora y regresó

Es cruel que una enfermedad le quite a alguien las herramientas con las que trabaja. Esa es la historia de Linda Palma. Hubo un momento en que la presentadora de entretenimiento del Canal Caracol hablar dejó de ser natural, caminar dejó de ser automático y hasta usar una cuchara parecía una tarea que su cuerpo había olvidado.

El infierno para cualquier ser humano, pero aún más para alguien que vive, en parte, de mostrarse radiante frente a los televidentes. La mujer que estaba acostumbrada a entrar a los hogares de los colombianos como presentadora de noticias de entretenimiento tuvo que empezar de cero.

Volver a nacer. Palma recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple cuando era muy joven. 21 años apenas. Una década después, en 2016, debió cruzar una frontera aún más difícil: perdió movilidad, equilibrio y coordinación. Entonces se vio obligada a retirarse temporalmente de la televisión para concentrarse en su recuperación.

Fueron alrededor de siete meses fuera de las pantallas. En marzo de 2017, regresó a Show Caracol. Aún tenía pánico de equivocarse. Además, en su conciencia pesaba la iddea de que volver a trabajar no significaba que lo vivido hubiera desaparecido.

Hoy sigue vinculada a la televisión y es uno de los rostros de entretenimiento de Noticias Caracol. Su regreso terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad profesional, pero también en una manera distinta de mirar su propio cuerpo.

Hace unos días, volvió a hablar de aquellos años y recordó que algunas de las victorias más importantes no ocurrieron frente a una cámara, sino en momentos aparentemente insignificantes: volver a cepillarse los dientes, coordinar sus movimientos o caminar sin ayuda.

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Volver a hablar y a caminar: el renacimiento de Linda Palma

La esclerosis múltiple llegó a su vida y su cuerpo de sopetón. Rápidamente, se convirtió en su cotidianidad y su intimidad.

Es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario ataca el sistema nervioso central y puede afectar funciones motoras, sensoriales, visuales y cognitivas. Sus síntomas y evolución son diferentes en cada persona.

El Atlas de la esclerosis múltiple estima que unos 2,9 millones de personas viven con ella en el mundo.

Para Palma, una de las pruebas más duras fue recuperar capacidades que parecían elementales. En la recaída de 2016, perdió la coordinación y llegó a tener dificultades para comunicarse. Tuvo que someterse a un proceso intenso de rehabilitación física y neurológica.

Volver a hablar, volver a caminar, aprender nuevamente a controlar cada movimiento: la recuperación fue hecha de pequeños pasos que para cualquiera podrían parecer insignificantes, pero que para ella eran un tramo indispensable del exigente camino que le permitió regresar a la televisión.

Linda Palma llegó a Noticias Caracol en 2016 para presentar Show Caracol. En 2017 fue elegida mejor presentadora de entretenimiento en los Premios TV y Novelas, reconocimiento que consolidó su trayectoria en televisión colombiana.

Hubo días en que una acción tan sencilla como cepillarse los dientes sola podía terminar en lágrimas. No porque fuera un gesto extraordinario, sino porque significaba que estaba recuperando la independencia que había perdido. Pequeñas batallas que condujeron a la victoria en la guerra contra la esclerosis.

La enfermedad también golpeó su autoestima y la hizo temer que aquella carrera que había construido frente a las cámaras pudiera terminar.

En uno de los momentos más difíciles llegó incluso a pensar que era una carga para Diego Pulecio, su pareja y hoy esposo. Le propuso que la dejara para no imponerle aquella responsabilidad. Él decidió quedarse a su lado. Ahora son aún más fuertes tras superar el obstáculo compartido con la lealtad de las parejas verdaderas.

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De nuevo frente a las cámaras: el otro renacimiento de Linda Palma

La televisión volvió a ser posible. Palma regresó a Show Caracol en 2017 y con los años reconstruyó su lugar frente a las cámaras. También convirtió su experiencia en una historia que ha contado públicamente, incluso en su libro La vida es linda, una frase que terminó convirtiéndose en su declaración personal.

Antes de convertirse en presentadora, Linda Palma incursionó en el modelaje y participó en Señorita Bogotá en 2006. Ese concurso abrió su camino hacia la televisión, tras llamar la atención por su desempeño ante cámaras.

Su regreso no borró la enfermedad. Al contrario, la convirtió en parte fundamental de su historia. Palma ha contado que antes de salir al aire agradece poder estar de pie y hacer aquello que alguna vez llegó a temer que no volvería a hacer. Sabiduría y buena memoria.

Diez años después del momento crítico, Palma recuerda su calvario y su redención. Quien tenga oídos, oiga. Ya no es la mujer que miraba la televisión desde una cama mientras otras ocupaban el lugar que había dejado. Es nuevamente Linda Palma, presentadora, esposa y figura reconocible de la televisión colombiana, hablando de aquel cuerpo que alguna vez tuvo que aprender desde cero.

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