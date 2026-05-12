- El plan del alcalde Galán para quitarle a Barranquilla la sede de la Selección Colombia

La plenaria del Concejo de Bogotá, con votación mayoritaria, aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo # 304 de 2026 presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, por medio del cual se busca entregar, a través de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, beneficios tributarios en los impuestos de Industria y Comercio (ICA) y en las Estampillas Distritales de forma temporal para que Bogotá pueda ser la casa de la Selección Colombia.

De esta forma, la capital entra a competir con ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali por tener ese privilegio. El espíritu del acuerdo es que el Distrito pueda traer grandes eventos deportivos de talla internacional al estadio Nemesio Camacho el Campín.

Según lo establecido en el acuerdo, las exenciones en los impuestos de Industria y Comercio, así como el recaudo de las Estampillas Distritales, se le darán a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que los invierta en los temas relacionados con la organización de partidos y contratos de actividades deportivas de talla internacional y de la selección Colombia masculina y femenina. Los incentivos tributarios serán de forma temporal: se estima que podrían ser hasta el 31 de diciembre de 2035.

De acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Hacienda de Bogotá Ana María Cadena Tobón, la Selección Colombia podría mover hasta cerca de $20.000 millones en hotelería, gastronomía y turismo. Según Cadena, lo que la ciudad deja de recibir por concepto de impuestos, se recupera con creces en las actividades económicas que se producen teniendo a la selección Colombia jugando en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.

Uno de los argumentos de la Alcaldía de Bogotá es que la ciudad de Barranquilla, e incluso la ciudad de Cali, llevan muchos años siendo la casa del equipo tricolor y Bogotá quiere que eso cambie. Por eso impulsan la idea de que la capital del país sea una sede más atractiva y competitiva para la Federación Colombina de Fútbol (FCF).

La iniciativa aprobada por el Concejo de Bogotá ya pasó a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Los concejales que apoyaron el proyecto consideraron que ya es hora de posicionar a la capital del país en el mapa deportivo de Colombia, para que así pueda competir de igual a igual con las demás ciudades que han sido sede del equipo nacional como Barranquilla, Cali y Medellín, concretando eventos deportivos de alto impacto. Entre los concejales que respaldaron la iniciativa están Sandra Forero del Centro Democrático, Marco Fidel Acosta del Partido Colombia Justa Libres y hasta el mismo presidente de la comisión de hacienda del Cabildo capitalino fue quien más impulsó el proyecto.

El acuerdo también establece que la Administración Distrital adoptará una posición preferente frente a la realización de trámites y expedición de permisos temporales para la utilización del espacio público durante los eventos, facilitando la organización y la logística. La realización de un partido de la Selección Colombia en el Campín permitiría el aumento del turismo en la ciudad, porque llegarían hinchas de todas partes del país y del exterior a Bogotá, lo que incrementaría la ocupación hotelera y se activaría el comercio de todo tipo en la ciudad.

Además, se dinamizaría la economía de la ciudad en aspectos como los servicios, comercio, transporte por los desplazamientos, y se generarían empleos temporales en áreas como la logística, seguridad, aseo y limpieza y atención al público.

Sobre el tema, la secretaria de Hacienda de Bogotá Ana María Cadena afirmó que, con la aprobación de esta iniciativa con incentivos tributarios, la Alcaldía de Bogotá no solo pretende traer a la selección Colombia, sino fortalecer a la Capital como sede de competencias deportivas de nivel internacional para que Bogotá sea la ciudad de referencia para los grandes eventos deportivos en Colombia.

Anuncios.

Anuncios..