Él es el verdadero dueño de Frisby España; reveló su identidad y se defendió antes la críticas

Hasta hace unas semanas, quién era el verdadero dueño de Frisby España era apenas un rumor entre abogados, periodistas y empresarios, un anónimo que había movido piezas clave en un tablero empresarial de otro continente pero impactando de frente a los colombianos. Hoy, tras una polémica que ha escalado a niveles legales, culturales y mediáticos, se conoce por primera vez a Charles Dupont. Quien rompe el silencio. Y lo hace con firmeza, defendiendo sus acciones y presentándose como un emprendedor, contrariando lo que piensan muchos.

La historia comenzó en septiembre de 2024, cuando registró en Europa la marca Frisby, una insignia del patrimonio gastronómico colombiano. A finales de ese año, solicitó formalmente la anulación del registro anterior de Frisby S.A. BIC en la Unión Europea, alegando que no había sido usada en al menos cinco años. Pronto se convirtió en un escándalo con implicaciones mayores.

“Nuestra prioridad es trabajar en la logística para abrir el primer punto de venta”, declaró Dupont en una entrevista concedida recientemente a W Radio. “Estamos hablando con muchos franquiciados… más de 40 que tienen interés en nuestra marca”, añadió. Sin embargo, la presión mediática y legal ha frenado el avance de Frisby España, dejando el proyecto en un limbo incierto.

Según Forbes, fue el primer medio que conversó con Charles Dupont. En aquel momento, lo hizo bajo condición de anonimato, por razones de seguridad. Ya entonces, el empresario hablaba de una oportunidad de negocio basada en un vacío evidente: la falta de marcas de comida rápida con presencia nacional que representaran y hablaran directamente a la comunidad sudamericana en España. Dupont vio allí un nicho y decidió ocuparlo, aun sabiendo que el nombre que eligió tiene profundas connotaciones culturales para millones de colombianos.

Desde Colombia, la reacción fue rápida y contundente. Frisby S.A. BIC, empresa fundada en 1977 en Pereira, negó haber dado autorización alguna para el uso de su marca, ni haber recibido contactos por parte de Dupont. El empresario, por su parte, afirma lo contrario. “Nosotros hemos contactado a varias personas en el grupo Frisby… Nunca han respondido”, dijo. Y sostuvo que su intención no era iniciar un conflicto, sino una colaboración: “No hemos pedido dinero. Hemos dicho: ‘Podemos buscar socios y hacer un negocio nacional y ojalá continental’”.

La revelación de su identidad llegó acompañada de una defensa, pero también de un tono más conciliador. “Si ellos quieren hablar con nosotros, podemos hablar… no queremos o necesitamos dinero. Queremos vender pollo”, declaró. Incluso dejó la puerta abierta a una posible negociación: “Son negocios… si ellos quieren, pueden hacer una propuesta y la vamos a estudiar”.

Lo cierto es que la batalla legal apenas comienza. Frisby Colombia ha contratado al prestigioso bufete Garrigues para representarlos en Europa, mientras que Dupont insiste en que, hasta el momento, no ha recibido notificación formal de ninguna demanda. Su argumento se basa en la legalidad del proceso: “Eso es la ley, que les guste o no. Si no estamos de acuerdo con eso, cambiamos la ley”.

¿El verdadero dueño de Frisby España va a copiar la receta?

Más allá de lo jurídico, el caso ha desatado una fuerte reacción emocional. En redes sociales, la comunidad colombiana ha mostrado un rechazo casi unánime hacia el proyecto de Dupont. Incluso otras cadenas de comida rápida han expresado su solidaridad con Frisby. Para muchos, lo que él presenta como emprendimiento no es más que una jugada oportunista.

La controversia se intensifica por detalles que parecen confirmar esa percepción. Ni Charles Dupont ni su madre, Jacqueline Pérez Parcha, accionista principal de Frisby España, han visitado Colombia o probado el pollo original. Aun así, aseguran haber desarrollado una receta basada en estándares de calidad, con ayuda de empresas especializadas y plataformas de delivery globales.

Hoy, el futuro de Frisby España está en pausa. Dupont mantiene que su estrategia sigue vigente, pero admite que “siempre se puede cambiar”. En medio del escándalo, afirma haber recibido amenazas y explica que ese fue el motivo de su anonimato inicial. Pero insiste en que su intención es positiva: “Lo que estamos haciendo es dar la oportunidad a otras personas en otro continente de probar nuestra comida”.

