La diseñadora que está en la mira por alterar un apartamento de Salmona que era bien patrimonial

La obra del gran arquitecto está a consideración de la Unesco y Andrea Mallarino debía protegerla y no destruirla como ocurrió el edificio Altos de Santana en Bogotá

En el video que publicó Andrea Mallarino, la CEO de Deconama, antes de que este se hiciera viral se ve el antes y después de un apartamento remodelado y se percibe la satisfacción de quien exhibe un trabajo bien hecho. Andrea Mallarino, egresada de diseño industrial de la Jorge Tadeo Lozano y fundadora del estudio de diseño a cargo de la polémica restauración, muestra el antes oscuro y cerrado, y luego el después: una escalera nueva, de madera, cemento y vidrio, que deja pasar la luz de un piso a otro. El clip circula con la lógica habitual de las redes, hecho para gustar, y durante un rato cumple su función. Nadie repara todavía en dónde queda ese apartamento.

Eso cambia cuando alguien identifica el edificio. Altos de Santa Ana, construido entre 1986 y 1990 sobre los cerros orientales de Usaquén, tiene quince apartamentos distribuidos entre dúplex y unidades de tres niveles, cuatro mil ciento setenta y dos metros cuadrados de área y una fachada de ladrillo que sigue la pendiente del terreno. Lo diseñó Rogelio Salmona, el arquitecto colombiano que recibió la Medalla Alvar Aalto en 2003 y que también firmó las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación y el Parque Biblioteca Virgilio Barco. Desde 2010 el edificio está declarado Bien de Interés Cultural del ámbito distrital, en categoría de conservación tipológica, protección que la Secretaría Distrital de Planeación otorgó junto con otras obras de Salmona en la ciudad, entre ellas la Casa Gómez, el Edificio El Museo y la Casa Puente.

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El video deja entonces de ser una vitrina de diseño. Usuarios del gremio de arquitectura, cuentas dedicadas al patrimonio y muchos más empiezan a preguntar quién autorizó la obra, y la pregunta se vuelve incómoda rápidamente. Deconama —estudio bogotano con más de quince años de trabajo que hasta comienzos de este año operaba bajo el nombre de Decoclam— retira la publicación original. Para entonces ya ha sido replicada por suficientes cuentas como para que la discusión siga sin el video.

Así eran las escaleras diseñadas por el maestro Rogelio Salmona.

La Fundación Rogelio Salmona entra al debate por voz de su presidenta, María Elvira Madriñán Saa, para quien lo más grave no es solo haber alterado un elemento protegido, sino haberlo mostrado como un logro. Intervenir un bien de interés cultural, dice, exige un conocimiento de esa protección que aquí no se aplicó: la escalera no era un accesorio, formaba parte de cómo Salmona resolvía la entrada de luz en cada uno de sus proyectos.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural confirma que abrió una investigación contra el propietario del apartamento y contra los profesionales que ejecutaron la demolición. Diego Parra, director de la entidad, explica que cualquier intervención en un inmueble con esta declaratoria necesita antes un concepto técnico del Instituto, trámite que en este caso no se hizo. La resolución de 2010 ya advertía que la protección cubre fachadas, espacios comunes y también las circulaciones internas —entre ellas las escaleras dentro de cada apartamento—, así que el argumento de que se trataba de una reforma puramente privada no sostiene.

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Las cifras son altas. El propietario se expone a una multa que puede llegar a los mil millones de pesos. Para los profesionales que intervinieron, la sanción se duplica. Hay además una segunda consecuencia que no se mide en dinero: el Instituto puede exigir que la escalera original se reconstruya tal como era, con base en los planos y las memorias del proyecto que conserva en su archivo sobre la obra de Salmona.

Así quedaron las escaleras, luego de la intervención del estudio de diseño Deconama.

Deconama sostuvo, en otro video, que la decisión respondía a una necesidad concreta: el apartamento carecía de luz natural suficiente y la escalera actuaba como una barrera dentro del espacio. El nuevo diseño, según el estudio, buscaba integrar los ambientes y aligerar visualmente el interior con barandas transparentes. Ese argumento no ha movido a las autoridades, que no discuten si el resultado quedó más luminoso, sino si hubo permiso para tocarlo. Ni el estudio ni los propietarios se han pronunciado todavía sobre la investigación abierta en su contra.

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